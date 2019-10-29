Alkışı hak ettiler – Necmi Perekli – Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Alkışı hak ettiler

, puan tablosundaki prestijli yerini muhafaza etmek için İstanbul deplasmanında ligin iyi futbol oynayan ekibi karşısında galibiyet aradı.
Aradı aramasına ama galibiyeti yakalayacak yeterli futbolu ortaya koyamadı. Başakşehir maçın başından itibaren Trabzonspor'a karşı üstün oynadı.
Hem orta sahada hem de gol yollarında pozisyon üretme noktasında iyi idi.
Lakin son vuruşlarda fevkalade beceriksiz ve dikkatsiz vuruşlarla istediği gole uzun zaman ulaşamadı.
Trabzonspor ağır ve temkinli oyunu ile rakibine gol fırsatı tanımazken penaltıdan galip duruma geçti.

***

Akabinde yine penaltıdan Başakşehir beraberliği sağladı.
70. dakikada yine Başakşehir geliştirdiği bir akın sonunda Uğurcan gole fırsat vermedi.
Ama Başakşehirli Skrtel 78. dakikada Trabzonspor ağlarını sarsmayı başardı.
Ev sahibi takım 2-1 öne geçti.
Başakşehir'e cevap ise Sörloth'tan geldi. Trabzonspor bir noktada uzatma anlarında altın değerinde puan kazandı.
İki stoper Hüseyin-Hosseini bu maçta her şeye rağmen başarılı bir futbol sergileyerek Avrupa maçında Karaman'ın savunmada yaptığı değişikliğin yanlış olduğunu ortaya koydu. İki takımın sonuna dek skor iddialarını sürdürmeleri müsabakaya zevk ve heyecan getirdi.
Netice olarak iki takım da mücadele yüklü futbolları ile alkış aldı ve övgüyü hak etti.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 29 Ekim 2019, Salı
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