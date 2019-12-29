Sörloth ve Sosa

Trabzonspor'un bundan önceki maçlarında kimileri oynadığı, kimileri de oynayamadığı futbolundan rahatsız oldu.

U19 görüntüsündeki Kayserispor'a karşı alınan farklı galibiyete rağmen sergilenen futbolu gördükten sonra pek de haksız sayılmazlar. Trabzonspor ligin ilk yarısını galibiyetle bitirdi.

Böylece ilk sıralardan kopmadan ikinci devreye şampiyonluk iddiasını devam ettirerek başlayacak.

İkinci yarıda maçların daha da zorlu ve umulmadık sonuçlara gebe olarak geçeceğini de hatırlatmak isterim.

Karşınıza çıkacak her rakibin sizi yolunuzdan etmek için özel bir gayret sarf edeceğini bilmek gerek.

Kayserispor'a gelince... Gelecek yılın yol haritasını belirlemiş gibiler adeta. Bir alt lig için kendisine kadro oluşturmak istediği belli.

Şimdi de maçın bir miktar teknik performansına bakalım.

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Sörloth üzerinde durmak isterim.

Bu oyuncunun her geçen maç performansının üzerine ilave ettiğini görüyoruz.

Bu da hem kendisi hem de takımı için geleceğe dönük çok iyi işaretler vermektedir.

Kendisini arkadan biraz daha destekleyecek bir ekiple çok daha iyi işler göreceğine eminim.

Özellikle hava toplarına olan hakimiyeti ise daha bir dikkat çekici olmaya başladı.

Bu arada Sosa'nın verdiği milimetrelik ve yerinde pasları da unutmamak gerekir.

Orta sahada gerçekten bir virtüöz gibi çalışıyor.

Umarım yaşını göz önüne aldığımızda ikinci devrede perfomansında bir düşüş yaşanmaz.

Yeni yılda Trabzonspor'a tüm amaç ve iddialarında sorunsuz ve başarılı bir ikinci yarı sezonu geçirmesini diliyorum.