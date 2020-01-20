Müthiş oyun

Trabzonspor kendisine ters gelen Kasımpaşa'yı 5 dakikada attığı 3 golle rahat geçti.

Ortaya konan oyun, alınan galibiyetten daha fazla sevindiriciydi. Zira sahada Trabzonspor adına yardımlaşma, olumlu paslaşma, birlik beraberlik ve bol pozisyon vardı.

Bunlar da bu denli soğuk Trabzon akşamında seyircinin üşümeden keyifle maç izlemesi için yeterli ve gerekli faktörlerdi.

Ekipte görevini yapmayan veya aksatan hiçbir oyuncu yoktu.

Hemen hepsi görevlerini layıkıyla yaptılar.

Sosa'nın frikikten attığı gole sadece şapka çıkarılır. Bu arada Nwakaeme hakkında da iki kelime yazmak isterim.

Futbolu basite indirgeyen ve rakibi daima geride bırakan bir oyun şekli var.

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Bu kadro Trabzonspor'un uzun lig maratonuna hazır. Ancak ileride oynayacağı güçlü rakipleri karşısında da ne yapabileceği merak konusu.

Gelecek üç maçı hasarsız atlatırsa bu yarışta ipi göğüsleyen ekip olması hiç de sürpriz olmaz.

İlk devrede birçok kez eleştiri almış olan savunma, oynadığı son iki maçta şu an için geçerli not almıştır.

Trabzonspor'un diğer bir artısı ise atılan gollerden sonra savunma ihtiyacını düşünmeyip bir sonraki gole ulaşmak için tekrar tekrar ofansif futbolunu ortaya koymasıydı.

Diğer taraftan sağ bek Pereira çalışkan, azimli fakat gerek rakibe ve gerekse hakeme karşı tavırlarında biraz fazla agresif.

Bu karakter onu önemli maçlarda kırmızı karta götürebilir.

Takımını eksik bırakabilir.

Uyarılması gerekir.