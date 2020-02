Net galibiyet

Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında her zaman olduğu gibi başa baş maç oynadı. Hatta bir ara inisiyatifi eline almış iken boş kaleye atamadığı topu kaçırınca bir miktar oyun direnci kayboldu.



İkinci yarıda da penaltıdan yediği gol Ankara takımını iyice dirençten düşürdü.

Trabzonspor da bu boşluktan istifade etti. Sörloth'un pası ile Nwakaeme'nin attığı ikinci gol artık maçın daha taraf değişemeyeceğini ilan etmişti.

Trabzonspor bu şekilde deplasman galibiyeti serisine devam ederek taraftarlarının şampiyonluk umudunu adeta tazeledi.

Guilherme'nin beklenen randımanı verememesi üzerine Çimşir onun yerine Abdulkadir Parmak'ı oyuna almakla en doğru hamleyi yaptı.

Bundan sonra da zaten Trabzonspor sahada adam akıllı üstünlüğünü kurmuştu.

Bu arada Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'i de yaptığı kurtarışları sebebi ile tebrik etmek isterim.

Trabzonspor savunması bugün başta Hüseyin Türkmen olmak üzere gününde idi.

Kaleci Uğurcan da her zamanki gibi takımını ateşleyen kaleci oldu.

Bana göre bu kadro oyuna Yusuf Sarı ile başlamalı idi. Zira Yusuf, Sörloth'u her zaman arkasından destekleyen bir oyun tarzına sahip.

Bu maçta Abdulkadir Parmak'ın oyunda olduğu zaman dilimi içersinde Trabzonspor orta sahası sahaya daha bir hakim oynadı.

Bu deplasman maçında üç puanı yakalayan Trabzonspor şimdilik de olsa liderlik koltuğuna oturdu.

Ancak önemli olan bu yerin stresini kaldırıp liderlikte sürekli olarak kalmaktır.