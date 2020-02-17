Seriye devam

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Trabzonspor bu sezon etkili oynuyor ve emin adımlarla hedefe ilerliyor.

Verilen mesajlar ve yapılan icraatların olumlu olduğu saha sonuçlarından da belli.

Eksik ve aksayan mevkiler onarıldı.

Yapılan son transferlerle takanın teknesi kalafat edilerek çürüyen yerler onarıldı.

Bu durumda artık yapılacak olan şey, bu maçların bir kaza kurşununa isabet etmeden beklendiği gibi sonuçlandırılmasıdır.

Maça gelince... Sivasspor'u performansı ve en çok Türk futbolcu oynatan takım olduğu için taktir etmek gerekir.

Alt yapısı ile övündüğümüz Trabzonspor ise ne yazık ki maça tek yerli olarak kaleci Uğurcan ile çıktı.

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