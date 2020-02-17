Seriye devam

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Trabzonspor bu sezon etkili oynuyor ve emin adımlarla hedefe ilerliyor.
Verilen mesajlar ve yapılan icraatların olumlu olduğu saha sonuçlarından da belli.
Eksik ve aksayan mevkiler onarıldı.
Yapılan son transferlerle takanın teknesi kalafat edilerek çürüyen yerler onarıldı.
Bu durumda artık yapılacak olan şey, bu maçların bir kaza kurşununa isabet etmeden beklendiği gibi sonuçlandırılmasıdır.
Maça gelince... Sivasspor'u performansı ve en çok Türk futbolcu oynatan takım olduğu için taktir etmek gerekir.
Alt yapısı ile övündüğümüz Trabzonspor ise ne yazık ki maça tek yerli olarak kaleci Uğurcan ile çıktı.
***Trabzonspor şampiyonluk yolunda gerçekten sahada tüm hatları ile senkronizasyon içerisinde oynadı.
Bakın futbolda hücum maç kazandırır ama iyi bir savunma ise o takımı şampiyon yapar.
Sivasspor'un bu şartlar altında Trabzonspor'a direnecek gücü yoktu.
Sadece Fernando ayakta kalabildi ve rakibe zor anlar yaşattı. Gerisi sıradandı.
Orta sahada kaptan Sosa'nın oyunu okuyup yönlendirmesi ise bize eski zamanların virtüöz oyuncularını hatırlattı.
Sosa, Trabzonspor için gerçekten büyük kazanım ve şanstır.
Bu arada bordo-mavili renklere gönül veren taraftarları sadece stat çevresinde değil tüm çevre illerde gördük.
Trabzonspor sempatisinin, bu sevdanın filizlendiğini anladık.