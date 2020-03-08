Sırası mıydı?

Trabzonspor, Gaziantep maçında deplasmanda iki puan bırakarak liderlik yolunda zamansız yara aldı.

İlk yarıda Trabzonspor bir ara iyi oynar gibi göründü.

Bu zaman dilimi içerisinde de Ekuban attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Fakat bordo mavili ekibin görüp göreceği performans bu kadardı.

Gaziantep FK ise yakaladığı en az üç gol pozisyonundan ise acemilik veya beceriksizlik nedeniyle yararlanamadı.

Bakın pozisyon bulmak akıl işidir. Fakat bu pozisyonları değerlendirerek gol atmak ise resmen beceri işidir. Her iki takım da bunu beceremedi.

Bu beceriksiz hareketler Trabzonspor'u zaman zaman zorladı ise de orta sahada özellikle Sosa, Ndiaye ve Mikel oyundan düştü.

Bu arada Sörloth'ün da 90 dakika boyunca varlık gösterememesi beni şaşırttı.

Diğer taraftan Nwakaeme de yerinde top alamadı. Bu futbolcunun çok geriye gelip topla buluşmak istemesi Trabzonspor'u rakip ceza sahasında etkisiz bıraktı.

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Trabzonspor sanki bir hafta içinde dört maç oynamış gibi yorgunluk ve bıkkınlık sinyalleri verdi. Bunu kimse kalkıp da cemrenin toprağa düşmesine, bahar yorgunluğuna bağlamasın. Esas sebep bana göre ligin boyunun kısalması ile strese girilmesinin yanında puan zenginliğinin getirdiği bir kendine aşırı güven hissi olabilir.Bu noktaya teknik heyetin dikkatini çekerim. Diğer taraftan son maçlarda Trabzonspor orta sahası düşüş trendleri göstermeye başladı.Bunların sebeplerini teknik ekibin teşhis ederek gerekli önlemleri almasını öneririm.Aksi taktirde bundan böyle oynanacak maçlarda puanın aslanan midesinde olduğunu da bilmek gerekir.