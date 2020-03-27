TFF’nin zor kararı

Koronavirüs nedeniyle ligler şimdilik kaydı ile tehir edildi. Bu ne demekti?

Pandeminin gerilemesi ya da durması halinde maçlara şu veya bu şekilde devam edilecek. Fakat bu konuda kesin bir tarih verilememesi adeta "Komplo teorileri"nin üretilmesine sebep oldu. Esasen TFF bir tarih veremese de prosedürün nasıl devam edeceğini ilan etmesi gerekirdi. Elbette kesin tarih verilse dahi görülen lüzum üzerine belki yine ileri bir tarih şeklinde de düzenleme yapılabilirdi. Ki buna da kimsenin diyecek bir şeyi olmazdı.

Şimdi ortada dolaşan komplo teorilerine bakalım. İlk teori ki, bunu daha ziyade bizim Trabzonspor taraftarları dillendiriyor. Bu ne? "Lig şu anda kesilir, olduğu sıra ile ibra edilir" yani Trabzonspor lig şampiyonu ilan edilir. Buna bizim Trabzon tarafından bakıldığında kulağa hoş (!) gibi gelse de eğer Trabzonspor'un pozisyonun başka takım olsa ve böyle bir karar verilse ne düşünürdük?

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Diğer bir teori de "Play off" durumu. Kimi der ki ilk 7 takım oynasın. Peki neden ilk 7 de 8 takım değil? Öyle ya birisi de kalktı bu şekilde itiraz etti neye ve kime göre?Bu da adil olmayan bir görüş.Diğeri ise '2019-2020 sezonu yok farz edilsin.' Bunun kulüpler nezdinde doğuracağı maddi ve manevi sonuçlarını herhalde hiç hesap etmediniz.Ya iptal durumunda oyunculara, menajerlere ödenen paralar ve de mukaveleler, ödenmesi zorunlu olan paralar... Hangi mahkeme bu paraların ödenmemesine karar verebilir?Peki ödenirse kulüpler bu gelirsiz dönemde bu paraları ne ile ödeyebilecek?

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