TFF’nin zor kararı – Necmi Perekli – Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Yazarlar Necmi Perekli <a href="/haberleri/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>’nin zor kararı

’nin zor kararı

Koronavirüs nedeniyle ligler şimdilik kaydı ile tehir edildi. Bu ne demekti?
Pandeminin gerilemesi ya da durması halinde maçlara şu veya bu şekilde devam edilecek. Fakat bu konuda kesin bir tarih verilememesi adeta "Komplo teorileri"nin üretilmesine sebep oldu. Esasen bir tarih veremese de prosedürün nasıl devam edeceğini ilan etmesi gerekirdi. Elbette kesin tarih verilse dahi görülen lüzum üzerine belki yine ileri bir tarih şeklinde de düzenleme yapılabilirdi. Ki buna da kimsenin diyecek bir şeyi olmazdı.
Şimdi ortada dolaşan komplo teorilerine bakalım. İlk teori ki, bunu daha ziyade bizim taraftarları dillendiriyor. Bu ne? "Lig şu anda kesilir, olduğu sıra ile ibra edilir" yani Trabzonspor lig şampiyonu ilan edilir. Buna bizim Trabzon tarafından bakıldığında kulağa hoş (!) gibi gelse de eğer Trabzonspor'un pozisyonun başka takım olsa ve böyle bir karar verilse ne düşünürdük?

***

Diğer bir teori de "Play off" durumu. Kimi der ki ilk 7 takım oynasın. Peki neden ilk 7 de 8 takım değil? Öyle ya birisi de kalktı bu şekilde itiraz etti neye ve kime göre?
Bu da adil olmayan bir görüş.
Diğeri ise '2019-2020 sezonu yok farz edilsin.' Bunun kulüpler nezdinde doğuracağı maddi ve manevi sonuçlarını herhalde hiç hesap etmediniz.
Ya iptal durumunda oyunculara, menajerlere ödenen paralar ve de mukaveleler, ödenmesi zorunlu olan paralar... Hangi mahkeme bu paraların ödenmemesine karar verebilir?
Peki ödenirse kulüpler bu gelirsiz dönemde bu paraları ne ile ödeyebilecek?

***

Bence yapılacak olan en doğrusu şudur. Şu an virüsün yayılma grafiğine bakılır. TFF maçların şu tarihte en azından seyircisiz oynanacağı kararını kulüplere bildirir ve onlar da buna göre hazırlıklarını adil olarak yapar. Bu şekilde herkes hakkına razı olur.
Bu konuda bir son mesele de acilen ve 'nın neler düşündüğü ve verilen kararı bu mercilerle istişare ederek ileride bir hukuki sorunla karşı karşıya kalınmamasını TFF'ye öneririm.
Trabzonspor yönetimine gelince;
Onlar da bu şıklar altında muhtemel seçenekleri masaya yatırarak varsa karşı tezlerini de hazır etmeliler.

  • Necmi Perekli Necmi Perekli
    1. 27 Mart 2020, Cuma
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