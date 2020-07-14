Şimdi gel de yaz
Trabzonspor'un eskiden beri şampiyonluk yolunda malum bir hastalığı vardır.
Ne zaman ki rakibi mağlup olur Trabzonspor da kaybeder.
Dün alınacak bir beraberlik dahi gelecek 2 hafta için çok şeyleri değiştirecekti.
Ama olmadı. Yazık oldu. Şimdi bu maçları izledikten sonra ortaya konan ambiyans, mücadele ve heyecan ortada iken kırılacak muhtemel yumurtalardan hangisi olursa olsun insan üzülmeden edemiyor.
Sonuçta her iki takımın da bu yolda verdiği mücadele doğrusu taktire şayandır. Adeta karıncanın hac yolculuğu hikayesinde olduğu gibi.
Maça gelirsek... İlk 20 dakikada Denizlispor oyuna hakimdi ama golü bulan takım konuk Trabzonspor oldu. Fakat ikinci yarının hemen başında Denizlispor beraberlik golünü attı.
Bundan sonra Trabzonspor özellikle orta sahada düşüş yaşamaya başladı.
***Esasen Hüseyin Çimşir'in Sosa değişikliği ile diğer değişikliklerde zamanlama doğruydu.
Ama şans Denizlispor'a güldü.
Trabzonspor golü bulacak derken tersine oldu öne geçen ev sahibi oldu.
Denizlispor'un bu maçta galibiyeti hak ettiğinin altını çizerken, başta Zeki Yavru ile Mustafa Yumlu'nun kendi takımları adına gösterdikleri başarılı performanslarını da taktir etmek gerekir.
Sörloth neden iki maçtır adeta sahada yürümektedir?
Bunun derhal çözülüp sorgulanması gerekir.
Diğer taraftan Ekuban'ın ortaya koyduğu performansı ve çalışkanlığı göz doldurdu.
Fakat tüm bu uğraşlar bordo mavili takımı kurtaramadı.
Neticede Başakşehir'in de mağlup olması şampiyonluğun son iki haftaya endekslenmesine sebep olurken, bu işlerin artık şakaya gelir tarafı kalmadı.