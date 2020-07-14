Şimdi gel de yaz

Trabzonspor'un eskiden beri şampiyonluk yolunda malum bir hastalığı vardır.

Ne zaman ki rakibi mağlup olur Trabzonspor da kaybeder.

Dün alınacak bir beraberlik dahi gelecek 2 hafta için çok şeyleri değiştirecekti.

Ama olmadı. Yazık oldu. Şimdi bu maçları izledikten sonra ortaya konan ambiyans, mücadele ve heyecan ortada iken kırılacak muhtemel yumurtalardan hangisi olursa olsun insan üzülmeden edemiyor.

Sonuçta her iki takımın da bu yolda verdiği mücadele doğrusu taktire şayandır. Adeta karıncanın hac yolculuğu hikayesinde olduğu gibi.

Maça gelirsek... İlk 20 dakikada Denizlispor oyuna hakimdi ama golü bulan takım konuk Trabzonspor oldu. Fakat ikinci yarının hemen başında Denizlispor beraberlik golünü attı.

Bundan sonra Trabzonspor özellikle orta sahada düşüş yaşamaya başladı.

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