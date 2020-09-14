Hazır değil

Trabzonspor kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında lige galibiyetle başlamaya hazırlanmıştı. Oyuna gerçekten iyi başladı lakin ilerleyen dakikalar Trabzonspor'un hiç de istediği gibi gitmedi. Belki de Beşiktaş da böyle bir skoru aklının ucundan bile geçiremezdi.

Trabzonspor'un bu yapı ve oyun şekliyle asla bu ligde bir varlık göstermesi mümkün değil. Adeta lige hiç hazır olmamış havasında bir görüntü vardı.

Takımın en favori iki adamı Ekuban ve Nwakaeme ise bu maçta geçen yıla baktığımızda adeta sahada yokları oynadı.

Sağ tarafta Pereira'nın yokluğu özellikle ofansif anlamda çok arandı. Genç Serkan tüm iyi niyet ve gayretine rağmen bu mevki için henüz hazır gözükmedi.

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Hücum anlamında Trabzonspor rakibine karşı pek etkisiz gözüktü.Özellikle Trabzonspor orta alanda rakibini durdurup oyunu kendi lehine çevirmekte çok etkisiz kaldı.Bunun sebebi bana göre orta alanı kontrol edip toparlayarak takımını organize edebilecek kabiliyette birisinin çok arandığını da hatırlatalım.Trabzonspor'da rakip savunmayı rahatsız edebilecek bir santrfora fevkalade ihtiyaç var.Her ne kadar bu maçta rakibine kendi sahasında farklı yenilmiş olsa da ligin ilk maçı olması sebebiyle bu köprünün altından çok daha fazla su akar.

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Bence bu maçta alınan mağlubiyet ve zaaflar tespit edilerek sebepleri gelecek haftalarda telafi edilmesine gayret edilir.Tabii ki ilk otuz dakikada ortaya koyduğu performansla rakibine üstün gözüken bordo-mavili ekip bu oyunu doksan dakikaya yaymaya gayret etmelidir.