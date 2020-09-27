İş ilk yarıda bitti
Trabzonspor kendi sahasında Malatyaspor'u ağırlarken kafalarda bir sürü endişeler de vardı.
Öyle ya iki haftada gidişatın hiç de iyi olmadığı ortadayken, kendi sahasında rakibine puan kaptırması halinde her şeyin karmakarışık bir hale geleceği, teknik heyet yanında yönetiminde tartışmaya açılacağı dile getiriliyordu.
Maçın başlarında Malatyaspor çok rahattı. Sanki sahadan en az bir puanla ayrılabileceği hesaplarını yapmış gibiydi.
İlerleyen dakikalarda Fırtına, Afobe ile iki golü peş peşe bulunca takım olarak rahat bir nefes aldı.
Nwakeame'nin attığı üçüncü gol Trabzonspor'u bir hayli rahatlatırken; rakibini de tamamen oyundan düşürdü.
***Oyunun teknik tarafına baktığımızda işi göze çarpan ilk şey ise geçen haftalardaki tutuk futbolun sona erdiğiydi. Bu hafta daha canlı, kendine güvenen ve rakibini oyundan düşüren bir orta saha izledik.
Savunmanın ve geri dörtlünün Edgar ile bir nebze daha toparlandığını fark ettik.
Hüseyin ile gayet iyi uyumlu çalıştığı gözden kaçmadı.
Sağ bek Serkan geçen haftalara göre daha kendinden emin ve şuurlu oynamaya başladı. Bu durum sevindiricidir.
Afobe ye gelince... İlk yarıda attığı iki golle biraz daha canlı gözüktü lakin ikinci yarıda pek varlık gösteremedi.
Belki de kondisyon eksikliği nedeniyle bu düşüşü yaşamış olabilir.
Bir miktar daha kondisyon kazanması ve orta sahadan destek alabiymesi durumunda gol yollarında daha faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.
Eğer bordo-mavili ekip ilk yarı performansı gelecek maçlarda da ortaya koyabilirse ligde arzulanan yere rahatlıkla ulaşabilir.
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