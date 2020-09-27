İş ilk yarıda bitti

Trabzonspor kendi sahasında Malatyaspor'u ağırlarken kafalarda bir sürü endişeler de vardı.

Öyle ya iki haftada gidişatın hiç de iyi olmadığı ortadayken, kendi sahasında rakibine puan kaptırması halinde her şeyin karmakarışık bir hale geleceği, teknik heyet yanında yönetiminde tartışmaya açılacağı dile getiriliyordu.

Maçın başlarında Malatyaspor çok rahattı. Sanki sahadan en az bir puanla ayrılabileceği hesaplarını yapmış gibiydi.

İlerleyen dakikalarda Fırtına, Afobe ile iki golü peş peşe bulunca takım olarak rahat bir nefes aldı.

Nwakeame'nin attığı üçüncü gol Trabzonspor'u bir hayli rahatlatırken; rakibini de tamamen oyundan düşürdü.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın