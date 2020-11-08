Beraberlik yetmez

Futbolun heyecanı güzel, sonucu da goller tayin eder.

Trabzonspor ne yazık ki sahada bu yılın en derli toplu ve etkili futbolunu ortaya koymuş olmasına rağmen Alanyaspor karşısında ilk yarıda yakaladığı bariz üç pozisyonu da dikkatsizlikleri yüzünden gole çeviremedi.

Bence kaçan bu pozisyonları biraz da takımın içinde bulunduğu ruh hali ile açıklamak mümkündür.

Bu maçın da kazanılamaması halinde meydana gelecek moral bozukluğu sahadaki oyuncuları etkiledi.

Yakalanan pozisyonlarda soğukkanlı olunmamasının nedeni buydu.

Bunları bir kenara koyarsak sanki takım geçen altı maçın ölü toprağını üzerinden atmak üzere gibi bir hava verdi.

H H H

Trabzonspor bu 1 puana şu anda fit olmuş olabilir unutmasın ki ayağının altındaki muz kabuğu halen çıkmış değildir.

Elbette ligin en iyi takımlarından olan Alanya deplasmanından 1 puan koparmak yabana atılmayabilir.

Fakat Trabzonspor olarak bu gibi puanlara fazlaca sevinip de memnun olmak bu formaya bence yakışık almaz.

İhsan Dereli gibi Trabzon'nun özü olarak takımın başında bulunup bu takıma bırakın elini, nefesinin dahi değmesinin sonucu kaostan çıkış sinyalleri verdi.

Bu durum, kendi değerlerine güvenmeyenlere en azından ufak bir ikaz sinyali değil de nedir?

Maçın teknik yönüne baktığımızda sadece bir toparlanma emaresi gözüktü.

Elbette bir ekip olma ruhunu kaybeden bordo-mavili takımın bir maçla düze çıkıyor olmasını belirtmek pek de iyimserlik olur kanaatindeyim.

Esas performansı veya takımın gidişatındaki grafik yönünü gelecek hafatalardaki oyun tarzı ve alınması muhtemel sonuçlara göre değerlendireceğiz.

H H H

Orta saha bir nebze toparlanmış, rakibe baskı uygulamış, topları daha iyi yerlerde kullanmış olarak gördüm.

Yine de savunma ve orta sahanın ofansif anlamda forveti yeteri kadar destekleyemediğini üzülerek de olsa ifade etmek isterim.