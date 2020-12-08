1 puana razı

Maçı değerlendirirken, "Maçın kalitesinin esas mahiyetini incelerken sonucun nereye varacağı tahmini için sahaya yansıtılan futbolu iyi tahlil etmek gerekir".

İlk yarıya baktığımızda her iki takımın da sahada futbol adına ortaya hiçbir şey koymadığını görmek mevcut.

Türk futbolunun bunca gereksiz yabancı ile nerelere çöktüğünü görmemek için kör olmak gerekir.

Bir 45 dakika boyunca hiçbir pozisyon yok, heyecan yok futbol kalitesi namına da ortada bir şey yok.

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İki takımda da kendisini hedefe ulaştıracak hareket ve organizasyonlardaki başarı grafiği fevkalade düşüktü. Ritmi ve standardı çok düşüktü.Haydi Sivasspor'un bu hafta içinde bulunduğu kadro noksanlığı ve maç yorgunluğu dezavantajları ortada.Ayrıca moral kondisyon olarak ve hocalarının hasta oluşu da cabası. Peki Trabzonspor 'a ne oldu da, sahada rakibinden daha kötü gezindi. Abdullah Avcı , "Savunma işini hallettik" dedi ama 76. dakikada rakip sol kanat, Trabzonspor sağ kanadında üç savunma adamını bir metrekare içerisinde çalımlayıp geçerek, gol pasını verdiği de gözümüzden kaçmadı.Bunu da bir kenara not etse iyi olur.Trabzonspor'un üç orta saha adamı Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür ve Bilal, üçünün de orta sahada hiçbir varlık gösteremediği, maç aksiyonuna en ufak bir ağırlıklarının olmadığını da unutmayalım.

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Gol yollarında bordo-mavililerin tek umudu olan Afobe'nin bu şartlar altında değil gol bulabilmesi, gol pozisyonuna dahi girmesi şanstan öte rakiplerin ikramına muhtaç bir durumda.Ayrıca bu futbolcu, sürekli olarak arkası rakip kaleye dönük olarak oynayıp, topla dönememesi de bir forvet olarak onun en büyük zaafı.Abdullah Avcı'nın bu duruma da acil olarak bir çözüm getirmesi gerekir.Sonuç olarak her iki takımın da sahada gezindiğini düşünürsek; bir puana elbette razı olacaklardı.Diğer taraftan iki sezonda 5 antrenör değiştiren bir takımın son hocasının bu ekibe futbol öğretmesi tabii ki çok zor olacak.