Maziye bak

Trabzonspor bu etapta elbette turun favorisi olarak gösteriliyordu.

Abdullah Avcı'nın bu maçta oyuna baştan ve de ilerleyen dakikalarda hiçbir tecrübesi olmayan oyuncuları sahaya sürmekle amacı neydi?

Evet genç oyuncuların kazanılması istenilen bir şey fakat bu maç telafisi olmayan tek fazlı bir etap. Maçın belli bir anında farklı skor yakalarsın, eyvallah. Fakat yılların hocasının böyle bir acemi gafı yapması hayret.

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Birbirinden farklı iki perdelik bir maç izledik. İlk yarıda isteksiz ve sanki amaçsız bir Trabzonspor vardı.

Bana göre Adana Demirspor'u çantada keklik görerek ayakları havada gibi oynadılar. Futbolun kendini beğenmişlik kaldırmadığını bir kez daha Adanademirspor'dan uygulamalı ders olarak gördüler. Umarım bu mağlubiyet gelecek maçlarda hem oyuncular hem de Abdullah Avcı'ya adam akıllı ikaz olmuştur.

Burada bir kez daha gördük ki bordo-mavililer bu kadro ile bu ligde fazla bir şey yapamaz. Beklentileri şüphesiz alt üst eder. Bu da bize gösterdi ki bu yıl yapılan transferler tamamen atmasyon ve bilimsel verilerden uzak olarak icra edilmiştir.

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Unutmadan rakip Adana Demir, hem 1 kişi olarak eksik hem de alışık olmadığı bir kaygan ve yağışlı sahada oynuyor. Üstüne üstlük hocasını da değişerek yeni hoca ile ilk maça çıkıyor. Bizim Trabzonspor oyuncularına sormak gerekir ki "Yahu siz bu denli amaçsız bir futbol oynamayı nasıl beceriyorsunuz?" Diğer taraftan kulübedeki teknik ekibin de bu feci gidişi görüp takımı tecrübeli oyuncularla takviye etmesi gerekirdi. Tam tersine acemi oyuncuları sürmesi doğrusu hayret içinde hayrettir. Esasen söylenecek çok şey var ama gelecek maçları düşünerek bu işi burada kesmeyi uygun buluyorum.