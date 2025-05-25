Daha iyi olacak

Büyük bir rotasyonla gelinen Göztepe deplasmanında Galatasaraylı oyuncuların belli ki ayakları sahada akıllar şampiyonluk kutlamalarında. Dört gün ara ile gelen önce kupa sonra lig şampiyonluğu sonrasında bu maça motive olmak elbette zor. Ancak keyif alarak çifte kupalı şampiyon takım özgüveni ile rahat oynuyorlar. Göztepe ilk yarıda kendi açısından rekor seviye sayılacak rakip ceza alanında 26 kez topla buluştu 15 şut ile rakip kaleyi yokladı. Romulo vurmakta gecikince Cuesta'nın önlediği ve Kerem'in direkten dönen şutu ilk yarının önemli pozisyonlarıydı. Açık futbol ikinci yarıda da karşılıklı ataklarla devam etti. Ahmet Kutucu çok istekli o kadar... Sanchez savunmanın en büyük güvencesi.

Kaan Ayhan'ın müthiş vuruşu ve Morata'nın golleri ile galibiyet geldi. Batuhan Kolak amatör futboldan gelen 29 yaşında babadan hakem. İyi bir hakemlik kumaşına sahip temposu ve yer alması iyi. Her zaman söylerim; biyolojik babalar doğal mentördür hakem olan evlatlarına olumlu katkı sağlarlar. Esas tehlike manevi babalardır! Maçın başında Cuesta'yı sözlü ikazı yerindeydi. Koray'a yapılan faulde Göztepe atağını avantaja bırakması ve Göztepe'nin penaltı beklediği Kerem-Dennis pozisyonunda devam kararı oyuncularla iletişimi oyun kontrolü ve güven açısından doğru ve de olumluydu. Galatsaray'ın penaltı beklediği Ahmet Kutucu Nielsen pozisyonunda atağın başlangıcında Ahmet ofsayttı. Sonucu önceden bilinen karar olarak Yerli VAR-ŞOV incelemesi oldu. Göztepe'nin iptal edilen golünde Kubilay ofsayt iptal doğru. Kaleci Lis-Ahmet pozisyonuna bariz gol şansı diyenler olacaktır. Yorum gerektiren bir pozisyon hakemin sarı kartına saygı duyalım. Batuhan Kolak şans buldukça daha da iyi hakem olacak.