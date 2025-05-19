Galatasaray'ı kutlarım

Maçların aynı saatte başlatılma koordinasyonu dolayısıyla TFF ve Temsilciler Kurulu'nu kutlarım. Galatasaray önde baskı güçlü pas oyunu dolayısıyla rakiplerin başını döndürüyor. Oyunu istedikleri gibi domine ederek galibiyeti elde ettiler. Yapı, çatı dediler fark etmedi, uzun lig maratonunda oynadığı istikrarlı ve başarılı futbolla 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hak eden Galatasaray'ı kutlarım. Ali Şansalan ligin deneyimli hakemlerinden. Maçın başında kaleci Bilal sakatlandı, yerde kaldı. Hakem maşallah kordonda volta atar gibi 30 metre yürüyerek aheste aheste olay mahalline geldi. 9'da Torreira'nın kayarak gelip Ramazan'a kontrolsüz girişinde sözlü ikaz olmaz. Torreira'ya net sarı olur. Cardosa'ya kontrolsüz giren Sallai hakeme 15 metre mesafede önü açık ama hakem vermiyor. 30 metre yandan dördüncü hakem uyarıyor sarı çıkarıyor! Okan Buruk olaya gereksiz tepki verip itiraz edince doğru bir sarı kart çıktı. Eren Elmalı pozisyon sonrası hakemin üzerine koşarak geliyor parmakla tehdit edercesine itiraz ediyor, hakem oralı bile olmuyor görmezden geliyor. 25'te Galatasaray'ın golünde Osimhen açık ofsayt iptal doğru.

26'da Galatasaray'ın golü temiz. Arkada Sanchez-Attamah mücadelesinde faulü gerektiren bir durum yok. Barış'a çıkan sarı kart doğru ancak telefonu getiren takım görevlisi elektronik ekipmanı amacına uygunsuz kullanıma çanak tutmaktan dolayı ihraç olmalıydı. 84'te kaleci Bilal'in ceza alanı içinde Morata'ya kontrolsüz hareketi net penaltı ve sarı kart. Top için mücadele olduğu için kırmızı olmaz. Faul çok açık net ve basit bir pozisyon ama bunu bile sahada veremeyen Ali Şansalan VAR'a yaslanıyor doğru karar. Penaltı VAR'dan geldi. Kötü maç yöneten hakem görmüştük. Kötü maç izleyen hakemi de bu akşam görmüş olduk.