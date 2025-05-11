VAR düzeltti

Trabzonspor'da akıllar kupa finalinde olunca rotasyonlu kadro ile sahada ancak oyun aklında ve şablonunda rotasyon yok istek ve arzu çok yüksek. Galatasaray'ın önde baskı yapmasına izin vermediler. İkinci topları Trabzonspor topladı. Orta alanda özellikle Cham ilk yarıda sahanın en iyisiydi. Galatasaray kanat ortalarıyla Osimhen'i topla buluşturamayınca üretemedi. Sara bir iki şut denemesinde bulundu ancak Uğurcan büyük güvence. Lemina ikinci bölgede görünmeyen ağır işçi. Trabzonspor'un kupa maçı öncesinde öncü birliği Galatasaray'ı yıpratma yorma görevini başarıyla yürüttüğü anlar oldu. Fatih hoca süreç içinde vurucu tim yedek kulübesindeki sniperleri tek tek oyuna aldı. Lakin goller Galatasaray'dan geldi. Her iki takım oyuncuları centilmen olunca Atilla Karaoğlan için kolay bir maç oldu. Maçın en önemli kararı 44'te geldi. Kaleci Muslera kontrolsüz hareketi ile ceza alanı ön çizgisinde Visça'yı düşürdü. Pozisyon net penaltı ve sarı kart. Hakem ceza alanı dışında faul ve sarı verdi, hata yaptı. Eğer Visça ofsayt olmasaydı VAR çağırmadan 'Pozisyon içeride penaltı' derdi. Hollandalı doğru VAR-ŞOV ile hakemi ve yardımcıyı taca attı ve hakemi OFR ye çağırdı. Önce pozisyonun içeride penaltı olduğunu gösterdi sonra atak başlangıcında Visça'nın ofsayt olduğunu gösterdi. Oyun ofsayt ile başladı. Hakem penaltıyı 2 numaralı yardımcı da ofsaytı tespit edemedi. VAR iki hatalı kararı düzeltti. Buna VAR protokolünde (selling decision OFR) yani "kararın satışısonucu önceden bilinen OFR" deniyor. Hakemin gösterdiği kartlar doğruydu.