Hoşgörülü Pakkan!

Burak Pakkan, sakin yapısı olan bir hakem. Bu sezon 2. kez Fenerbahçe maçında düdük çalıyor. 10'da kornerden gelen topu uzaklaştırmaya çalışırken kendinden ve yerden seken top Carlos'un sol eline geliyor penaltı olmaz. Hakemin devam kararı doğru. VAR-ŞOV'a gerek yoktu! 14'te Dzeko'nun kaval kemiğine Duarte'nin net bir faulü var çizginin dışında. Devamında Dzeko, ceza alanı içinde yerde kalıyor geçiş anında Duarte'nin yerde sabit ayağına takıldığı için düşüyor. Penaltı olmaz. Lakin hakem dışarıda olan faulü ve umut vaat eden ataktan dolayı Duarte'ye sarı kartı vermedi.

18'de kornerden gelen topta tam vuruş esnasında Amrabat, Duarte'yi formasından çekti indirdi. Hakem tereddütsüz penaltıyı ve Amrabat'a sarı verdi. Duarte vuracakken çekerek indirdiği esnada kale içinde karşısında Fred vardı. Hakem ortak top olduğunu düşünerek sarı gösterdi. Bariz gol şansı dolayısıyla kırmızı kart çıkarsa da kabul görürdü. Hakemin saha yorumu sarı kart oldu. 26'da Fred'in şutunda Kemen'in sağ kol-eli kapalı penaltı olmaz. Devam kararı doğru. 30'da önceden sarısı olan Carlos (ilk sarıya katılmıyorum) Piatek'i boynundan sarılarak faulle indiriyor. Net ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı ama hakem ihraç edemedi. Hoşgörülü davrandı faul dahi vermedi.

31'de sarısı olan Talisca, rakip kale önünde hava topuna yükseldi, pozisyon gereği bir refleks ve gecikme değildi, eli ile bilerek oynadı ve topun yönünü kaleye doğru döndürdü. İkinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Hakem hoşgörüsü ile sahada kaldı. 35'de Yusuf Sarı'ya kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fred, net sarı görmeliydi. Ama hakemin hoşgörüsü burada da devam etti.

55'de Talisca'nın şutunda Opoku'nun sağ kolu çok abartılı olmayabilir, lakin kaçırıp küçüldüğü de söylenemez, vücuttan kısmen ayrılıp açılan o kol-ele temas eden top penaltı. Hakem vermedi! Portekizli VAR, devreye girdi OFR'ye gitti, izledi, döndü "penaltı yok" dedi. Bu sezon ilk defa yabancı VAR davetinden sonra sahada verdiği kararın arkasında duran Süper Lig'de bir hakem izledik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin attığı gole kalkan çıplak gözle bile görülen hatalı ofsayt bayrağı kabul edilemez! VAR'dan doğru gol kararı geldi. Burak Pakkan ve ekibi kötüydü.