Halil’i örnek alsınlar

Kasımpaşa, uzun zamandır birlikte oynayan oturmuş kadrosu, oyun ezberleri olan bir takım. Aytaç ve Hajradinovic gibi oyun aklına sahip oyuncuları Fall, Da Costa ve Ben Ouanes gibi rakip savunmaları zorlayan atletik hücumcuları var. Trabzonspor kalede Uğurcan'dan yoksun olunca, savunma güvenliğinde endişeler yükseliyor. Genç kaleci Taha, 38'de hatalı çıkış yaptı. Mustafa kale çizgisinden topu çıkardı, mutlak golü önledi. İlk yarı hiç top alamayan Nwakaeme, ikinci yarıda ilk topla buluşması sonrası Sikan'a asisti ile beraberlik golü geldi. Akıllar Galatasaray ile oynanacak lig ve kupa finalinde olunca düşük konsantrasyon, etkisiz temposuz, isteksiz bir Trabzonspor seyrettik. Kasımpaşa biraz daha istekli gibi görünmüş olsa da maçın hakkı beraberlikti. Halil Umut Meler maçın belirlenen saatte başlaması gerektiğini en iyi bilen hakemimiz. Uluslararası maçlarda bunu için "maç şefi" bulunur. UEFA ve FIFA, bu konuyu çok önemser. Maçı saatinde başlatmak hakemlerin asli görevidir. Belirlenen saatten 1'15" dakika erken başlatamazsınız! Kasımpaşa'nın golü öncesi Rodrigues'e Sikan faul yaptı, hakem avantaja bıraktı, oynattı gol oldu, döndü Sikan'a kontrolsüz girişi nedeniyle sarı kart gösterdi. Elit hakemin bu uygulaması tüm hakemlere ders niteliğinde bir örnek uygulamaydı. Kasımpaşa'nın Da Costa ile attığı gol açık ofsayttı iptal doğru. Aytaç sahada hakemle çok konuşuyor, sanki maçı beraber yönetiyorlar. Meler seviyesinde bir hakem ve tüm hakemler böyle durumlara asla izin vermemeliler. 63'te Kasımpaşa penaltı bekledi, devam kararı doğru. Kaleciden kontra dönen beklenmedik topta Batagov'un kolu doğal olması gereken yerde, genişleme ve bilerek oynama yok. Böyle bir maçta hakem kararlarına oyunculardan ve kulübelerden gelen itirazlar ve çıkan sarı kartlar düşündürücü. 90'da Trabzonspor'un attığı golden önce Okay ofsayt, iptal doğru. Pozisyonda yine itirazda bulunan Aytaç'a nihayet Meler sarı gösterdi! Kasımpaşa, Aytaç ile gol buldu, top ilk atıldığında topla oynayan Wick ofsayt gol iptali doğru...