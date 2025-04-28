Çağdaş’ı kutlarım

Eyüpspor, 4-4-2 veya 4-4-1-1 gibi sahada diziliş gösteriyor.

Emre Akbaba, zaman zaman Thiam'ın yanında, bazen arkasında...

Emre Mor sürpriz koşular yapıyor, Thiam ile yer değiştirerek oynuyor.

Her iki takımda kanatları kullanıyor.

Ancak Eyüpspor'da Ampem ve Emre kanat beklere desteği sevmiyorlar.

Galatasaray'ın temposu düşük, kaliteli, önde baskı yok ve Sara tutuk. Eren ve Sallai ile sol kanadı efektif kullanıyor. Sallai, Galatasaray'ı öne taşıyan ve golle oyununu taçlandıran oyuncu oldu.

Sarısı olan Frankowski'yi Okan hocanın oyundan alması doğru bir hamleydi. Çok öne çıkmasa da Lemina futbolun maden işçisi sınıfında tam bir emekçi gibi.

Güzel bir gol attı. Morata golleriyle moral buldu. Galatasaray vites büyütmeden, özgüvenli oynayarak farklı galip gelmeyi bildi.

Çağdaş Altay'ı ligin ilk yarısında 4 maçla, ara ara hatırlayan MHK, ikinci yarı bir anda ne olduysa arka arkaya ilk 4 haftada; 4 maç... Şu ana kadar 9 maç vererek seriye bağladı.

Hakemin sprint seviyesi düşük olduğu için Osimhen'e yaptığı faulde Melih'e göstermesi gereken sarıyı tespit edip gösteremedi. Osimhen'i seyretmek ise ayrı bir keyif veriyor...

Sallai-Robin Yalçın mücadelesi nizami penaltı yok. Sallai-Vezo pozisyonunda topa Vezo vuruyor, devam kararı doğru. Sallai-Caner pozisyonunda iki oyuncunun birbirine teması var ancak ön cephe görüntüsü yok, gelen görüntüye göre penaltılık bir eylem görünmüyor. Devam kararı doğru.

Frankowski'nin Ampem'e faulünde kırmızı olmaz sarı kart yeterli.

Gösterdiği sarı kartlar doğru.

Şuursuz hakem performanslarıyla çok kötü geçen haftada başarılı yönetimiyle alkışı hak eden Çağdaş Altay'ı kutlarım.