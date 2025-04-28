Şaşırmışlar

Oyunun içinde kalan, verdiği vermediği fauller ve kartlar ile çağdaş hakemlikten uzak şuursuz bir performans sergiledi. 42'de Trabzon ceza alanı içine gelen yüksek ortada Cordova ile Mustafa kafaya çıktılar. Seken top hemen arkada yakın mesafede bulunan Vişça'nın olabildiğince sakınarak küçüldüğü, vücuduna kapalı olan koluna temas etti. Asla penaltı olmaz. Ancak skandal bir VAR müdahalesi geldi. Hakem pozisyonu izledi, döndü, skandala tüy dikti, penaltı verdi. Ali Şansalan senin hiç mi iraden yok? MHK Başkanı "Yabancı VAR'ları rencide etmeyin uyun" diyormuş... 69 da Sikan'ı ceza alanına yakın bölgede Lima sarıyor sarmalıyor ve tek kol çekiyor indiriyor. Yüksekten gelen top Sikan'ın önüne iniyor ölüyor top kontrol mesafesinde yönü kaleye doğru. Bariz gol şansı engellemesi nedeniyle Lima ihraç edilmeli ama hakem çözemiyor. Hadi sağdaki savunmacıyı yakın gibi gördün oyunun içinde dedin o zaman umut vaat eden atağı önlediği için sarı ver. Onu da yapmıyor faul bile vermiyorsun! Yabancı VAR'ıyla yerli hakemiyle galiba iş çığrından çıktı. Bunlar hakikaten şaşırmışlar...

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