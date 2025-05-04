Diyecek sözüm yok

Ozan Ergün kendisine verilen şansı olumlu kullanan ve kumaşı olan bir hakem. Maçın başında Abdülkerim-Manaj didişmesinde gösterdiği reaksiyon ve sözlü ikaz çok yerindeydi. Ancak Osimhen'in topuğuna basan limitli temas-kontrolsüz harekette Camara'ya mutlaka sarı kart göstermeliydi, göstermedi! İlginçtir... 33. dakikada 4 kez faul, 6 kez başlama vuruş düdüğü çaldı. İlk yarı biterken Efkan'ın Sanchez'e hareketinde artık sözlü ikaz olmaz! Efkan'a net sarı kart çıkmalıydı. Ama sözlü ikazla geçiştirdi, olmadı! Manaj'ın öfke ve davranışlarını pozisyon takibinde olan hakem kaçırabilir lakin yardımcıların ve 4. hakemin duyarlı ve takipçi olması gerekir. Seyirciyi kabul edilemez tahrik edici davranışlar mutlak disipline edilmeli. Ligin ilk yarısında oynanan maçın hikayesi var çünkü! Osimhen'in 48'de attığı gol açık ofsayt ama yardımcı Çağlar Uyarcan geride kalınca pozisyonu kaçırdı. VAR'dan gelen iptal doğru. Mertens'e çıkardığı sarı kart "Mertens aldatır ön yargısı" ile gereksiz bir karttı. Disiplin yorumlarında sıkıntı var, gözden geçirmeli. Son dakikalarda Barış Alper'in ortasında Camara'nın koluna gelen çok kısa mesafeden beklenmedik top ve Torreira kaleci pozisyonunda devam kararları doğru. Penaltı olmaz. 88'de Sivasspor golünde hakem, 2 nolu yardımcı ve VAR açık oturum yaptılar. Önce VAR'dan golü verdiler sonra VAR çağırdı, OFR'den izledi ve gol iptal... Galatasaray lehine faul ile başladılar. Alıştık kalitesiz, standart dışı uygulamalara... Diyecek sözüm yok.