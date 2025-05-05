Yasin Kol iyiydi

Maça beklendiği gibi 4-6-0 başlayan Beşiktaş kontratakla çıktı, oyunu istediği gibi organize etti. Fenerbahçe'nin yediği golde Mert'in hatası büyüktü. Kaleci İrfan Can'ın da hatası vardı. Oyun Solskjaer'in planladığı gibi geçti. Fenerbahçe dağınıktı, etkisiz ve silik kaldı. Tribünden tepkiler yükseldi. Panikleyen Mourinho'dan oyuncu değişiklikleri geldi. Saha kenarında kendisi zaten dağılmış, kulübede kim varsa sahaya attı, yaptığı bu değişiklerle Fenerbahçe'yi dağıttı bitirdi. Beşiktaş bu akşam galibiyeti hak etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Yasin Kol maçın hemen başında Hadziahmetovic'e yaptığı faul nedeniyle İsmail'e sarı göstermeliydi. Talisca'nın açık olan sağ koluna gelen top net penaltı. Hakem VAR'a yaslanmadan anında doğru kararla penaltıyı verdi. Penaltı vuruşu öncesinde Gedson'a tribünden lazer tutulmasına karşı hakem reaksiyon-duyarlılık göstermeliydi. Vuruş anında kestiler. 37'de Beşiktaş ceza alanı içinde ortak topta kaleci Mert, erken pozisyon alıp kayarak geldi topa vurdu, devamında olabildiğince küçülüp sakınma eğilimi gösterdi. En-Nesyri ile çarpışma-temas ise kaçınılmaz... Hatta ilk önce En- Nesyri, sol ayağı ile Mert'e temas ediyor, dolayısıyla penaltı yok hakemin devam kararı doğruydu. Bazı kart tasarrufları ve faul kararları tartışılır. Mesela 72'de Fred-Gedson pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği faul kabul edilemez. Çünkü topla oynayan Gedson'du. 7 FIFA hakemi evde derbiyi ekrandan seyrederken, Yasin Kol'un sahada hem de ikinci derbiyi yönetiyor olması onun adına muazzam bir başarı. Geçen hafta skandal kararları vardı ama bu akşam bu zorlu derbide çok iyi performans gösterdi. Bravo Yasin Kol.