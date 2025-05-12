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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Kendini sorgulamalı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

12 Mayıs 2025 | Pazartesi

Kendini sorgulamalı

Hakem Çağdaş Altay şunu söyleyebilirim; oynamak isteyenle istemeyeni ve yapılan taktik faulleri çözemez, önlem alamazsa büyük hakem olamazsın! Rafa Silva ve Emrecan'a gösterdiğin iki sarı kart şeklen doğru kararlar. Ancak bu oyuncular aynı anda sana neden itiraz ettiler? Bunu evvela sorgulamalısın. Oyuncu sağlığı elbette önceliğimiz. Ali Yavuz Kol ile Felix Uduokhai kafa kafaya çarpıştığında orada süreci çok doğru yönetti nakem Çağdaş Altay lakin Alex Oxlaide- Chamberlain'i saha içinde 2-2.5 dakika tedavi ettirmesi hatalıydı. Oyunu soğutan Çağdaş Altay oldun. İlk yarının uzatma dakikalarında Rafa Silva'nın attığı golde asisti yapan Ciro İmmobile ofsayttaydı, iptal kararı doğru.

Adana Demirspor'un Arda Okan ile attığı nizami gole yardımcı hakem Emre Çelimli ofsayt bayrağı kaldırıyorsa sen bu Süper Lig'in hakemi değilsin demektir. Skandal bir bayrak VAR'dan döndü. Aimbetov 21. dakikadan itibaren Gabriel Paulista'nın profesyonelce ağzını, burnunu, dişlerini dağıttı nihayet 55. dakikada sarı kart gördü. Aimbetov'un oyunda kalması mucize! Verdiğin faulün arkasındaysan Abdülsamet'in tepkilerine sarı kart göstereceksin. Böylesine kolay maç bile bu derece sertleşiyor, itirazlar geliyor. Dördüncü hakeme de tepkiler varsa Çağdaş Altay, bu maçtan sonra kendini sorgulamalı!

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Etiketler :
Rafa Silva, Ali Yavuz Kol, Felix Uduokhai, Alex Oxlaide, Adana Demirspor, Gabriel Paulista, Ciro İmmobile, Süper Lig, Chamberlain

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