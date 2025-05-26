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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Hiç yakışıyor mu?
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

26 Mayıs 2025 | Pazartesi

Hiç yakışıyor mu?

Beşiktaş'ın tek hedefi var o da lig üçüncülüğü. Tribün desteği tam, sahada, baskılı ve istekli oyun var ama ilk yarıda sadece bir isabetli şut olması, son vuruşlar iyi olmaması sıkıntılı! Rafa da oyuna tam giremeyince Beşiktaş, üretmekte ve gol bulmakta zorlanıyor. Çaykur Rizespor, rakibi üstüne çekerek kalabalık savunma ve yakalarsam atarım anlayışı ile kontratak futbolu oynadı. Oyundan hiç düşmediler, oyunu bozmadılar ve keyif alarak güzel futbol oynadılar. Olawoyin sahada hakemleri zorluyor. Daha dikkatli olmalı. İki takımın istekli oyunu ikinci yarıda karşılıklı ataklarla devam etti. Trabzon'dan gelen beraberlik anonsuna tam sevinirken, uzatma dakikalarında Rizespor'un galibiyet golü şok yarattı.

Elit kategori hakemimiz Halil Umut Meler'e bu maçtan bağımsız şunu sormak istiyorum; Ülkemizin şu anda şüphesiz en iyi, en deneyimli hakemisin. Hiçbir derbi ve zorluk derecesi yüksek maç yönetmeden koca sezonu tamamlamak hiç mi içini sızlatmıyor? Rahatsız olmuyor hatta ve hatta utanmıyorsun be kardeşim! Bu durumu kendine yakıştırıyor musun? 32'de Beşiktaş penaltı bekledi. Mocsi'nin tek elle rakibini formasından çekmesi var, lakin penaltı için yeterli bir çekme ve müdahale değildi. 47'de Rize, Varesanovic ile penaltı bekledi, her iki pozisyonda hakemin devam kararları doğruydu. Gösterdiği kartlar doğruydu. Eh bir zahmet bu maçı da başarı ile yönetsin...

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Etiketler :
Çaykur Rizespor, rize, Rizespor, Trabzon, beşiktaş

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