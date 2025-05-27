Sarı olmalıydı

Şampiyon ve düşenler belli olmuş, son iki haftası oynanan ligde Mourinho'nun sahaya sürdüğü 11, süre vermediği oyuncuların hala daha yedek kulübesinde oturuyor olması, sonradan yaptığı değişiklikler, ligden düşmesi haftalar önce belli olmuş Hatayspor karşısında oynattığı futbol, Fenerbahçe adına utanç verici. Mourinho'nun bu futbol aklını, ne yapmak istediğini kahin olsan çözemezsin. Ülke futboluyla sanki alay ediyor, dalga geçiyor! Ne Mourinho'muş be... 11'de ilk defa şans bulan Ertuğrul için kabus gibi bir gece oldu. Skriniar'ın agresifliği tuhaf! Hatayspor ilk dakikadan itibaren savunmayı kalabalık tutarak geriye yaslandı. Baktı ki bir eksik kalan Fenerbahçe bir şey oynamıyor, özgüven ve cesaretle oynadılar, goller buldular, galibiyeti hak ettiler. Bir sezon önce başarısız olduğu için küme düşmüş Yiğit Arslan, sezon başından bu yana TFF 1. Lig'de çok başarılı maçlar yönetince bu maçta ödüllendirildi.



Maça iyi de başladı. Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde asisti yapan En-Nesyri ilk çıkışta açık ofsayt iptal doğru. Okoronkwo'yu çekerek düşüren Mert Müldür'e bariz gol şansı dolayısıyla çıkan kırmızı kart hakem yorumudur. Savunma oyuncularının özellikle de Djiku'nun konumu, oyunun yönü dolayısıyla umut vaat eden atağın önlenmesinden sarı kart vermesi doğru yorum ve uygulama olurdu. Hakemin bu yorumu kabul görmedi. İlk yarının uzatma dakikalarında Skriniar'ın ceza alanı içinde Recep'e yaptığı hareket net penaltı olmalıydı. Hakem bunu görüp vermeliydi ama veremediler. Hadi o kalabalık oyuncu grubu içinde pozisyonu hakem tespit edemedi Riva da oturan VAR ne iş yapar? Hatayspor lehine verilen penaltıda Cemali topu dürttü geç kalan Skriniar'ın teması klasik penaltı, hakem sahada penaltıyı verdi. 78'de Fenerbahçe'nin attığı golde İrfan Can ofsayt gol iptali doğru.