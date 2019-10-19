Nihayet – Levent Tüzemen – Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Nihayet

kazanma adına hücumu düşünerek oynayınca keyifli, mücadele gücü yüksek, tempolu ve bol ataklı bir oyun izledik.
, formaya aç oyuncuları ilk 11'e koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran 'a nihayet tanık olduk. , Babel, Andone sahanın her yerine adım attı. Buluştuğu topları olumlu kullanmaya özen gösteren 'un kendisinin şut atacağı pozisyonda Babel'e, "Al golü at" diye pas vermesi akıl doluydu.
Ancak Babel'in şut atmadan önce Emre Mor'a "Al sen de at" dememesi ise egoistlikti. Mert Hakan'la Galatasaray'ı tehdit etti ama Muslera yine kurtarıcı oldu.
Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti. Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı. Rumen golcünün sahanın her yerine koşması, topla rakibin üzerine gitmesi Sivas savunmasının dengesini bozdu. Hücuma sürekli destek veren Şener buna rağmen yenilen iki golde de büyük pozisyon hataları yaptı.
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Savunmaya sık yardıma gelen Nzonzi orta alanda buluştuğu topları akıllı pasa dönüştürdü ve hata yapmadı. Ömer Bayram orta alanda enerji santrali gibi oynadı.
Rakiple boğuştu, tekmeye kafa soktu, hücuma destek verdi. Terim savunmada pozisyon hatası yapan Ömer'i sol bekte artık oynatmamalı.
'nın sakatlık fobisi sürüyor. Faslı oyuncu kafa toplarına çıkmıyor, ikili mücadelelere korunarak katılıyor.
Sakatlanma korkusu Belhanda'yı iyi oynama konusunda engelliyor.
Bu galibiyet sudan sebeplerle oynamamaya çalışanlara karşı Terim'in karar verme konusunda elini daha da güçlendirecektir.
10 kişilik Sivasspor'dan iki gol yemesi Galatasaray'ın affedilemez hatasıydı.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 19 Ekim 2019, Cumartesi
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