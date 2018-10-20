Kötü oyun! – Levent Tüzemen – Fotomaç
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HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kötü oyun!

    Mevlana şöyle der: "Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar.
    Ama rengarenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar." O dertler 'ın üzerine yağmur olup yağdı, ilk 38 dakikada Terim 3 oyuncuyu sakatlıktan dolayı değiştirmek zorunda kaldı. Böyle bir olayı futbol tarihinde görmedim.
    ile Feghouli'nin sakatlık riski vardı. Terim keşke sağlam olanlarla maça başlasaydı.
    Örneğin, gökkuşağı rolüne bürünüp golü atan Eren kafadan oynayabilirmiş.
    Japon yapıştırıcısı Nagatomo dinleneceğine görev alsaydı Galatasaray'ın kenar ataklarında soldan daha etkili ortalar yapabilirdi.
    çalışkan ve süratli ancak top kontrolü dengesiz, yaptığı ortalar isabetsiz..
    Nagatomo, Ömer'in buluştuğu topları gollük ortalara dönüştürür ve geriden topu oyuna daha etkili sokardı.
    Ömer'in gol olacak bölgede şut atmak yerine boştaki Rodrigues'e pas vermemesi büyük hataydı.

    Serdar, Feghouli ve 'nun art arda sakatlanması Galatasaray'ı olumsuz etkiledi, ritim bozuldu.
    Maicon-Ozan ikilisi çok pas hatası yaptı. Ozan'ın topu kullanma, isabetli pas verme ve çabuk hareket etme konusunda zaafları var. Ozan yetişirse rakipten topu alır ama geç kalırsa hep penaltı yapar.
    belki hücuma çıkarken top kayıpları ama oyunu hep dikine oynamaya çalıştı. Özellikle Eren'in attığı gol öncesi rakibi geçişi ve ortası çok kaliteliydi.
    Eren de gol öncesi kafasını rakibin önüne koyarken tekmeden yılmadı.
    Rodrigues, hızlı ataklarda hiç görev üstlenmedi ve nedense hep içeri girdi.
    Kötü oyun dilerim maçında kalır ve 'ye taşınmaz.

    • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
      1. 20 Ekim 2018, Cumartesi
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