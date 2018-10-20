Kötü oyun!

Mevlana şöyle der: "Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar.

Ama rengarenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar." O dertler Galatasaray'ın üzerine yağmur olup yağdı, ilk 38 dakikada Terim 3 oyuncuyu sakatlıktan dolayı değiştirmek zorunda kaldı. Böyle bir olayı futbol tarihinde görmedim.

Serdar Aziz ile Feghouli'nin sakatlık riski vardı. Terim keşke sağlam olanlarla maça başlasaydı.

Örneğin, gökkuşağı rolüne bürünüp golü atan Eren kafadan oynayabilirmiş.

Japon yapıştırıcısı Nagatomo dinleneceğine görev alsaydı Galatasaray'ın kenar ataklarında soldan daha etkili ortalar yapabilirdi.

Ömer Bayram çalışkan ve süratli ancak top kontrolü dengesiz, yaptığı ortalar isabetsiz..

Nagatomo, Ömer'in buluştuğu topları gollük ortalara dönüştürür ve geriden topu oyuna daha etkili sokardı.

Ömer'in gol olacak bölgede şut atmak yerine boştaki Rodrigues'e pas vermemesi büyük hataydı.