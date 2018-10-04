Yakışmadı!

Porto'nun üstünlük kurmasına Galatasaray izin vermedi. Porto'nun üzerine Galatasaray hızlı hücumlarla gitti ve ilk yarıda inanılmaz pozisyonlar buldu. Sadece Sinan Gümüş ikisi net üç gol pozisyonunu kaçırdı.

Golcü eksikliğinin acısını çeken Galatasaray'da Onyekuru ile Nagatomo iki atağı kötü vuruş nedeniyle gol yapamadı. Porto deplasmanında eğer bu kadar pozisyona girip gol atamıyorsan bunun adı şanssızlık değil tamamen beceriksizliktir. TV başındaki tüm Galatasaraylılar inanın "Nerdesin Gomis!" diye yakınmışlardır.

Golcü eksikliğinde Terim'in şapkadan tavşan çıkaracak hali yoktu. Terim'in şartlar gereği hücum hattı için tercih ettiği Onyekuru- Rodrigues-Sinan üçlüsü akıl almaz pozisyonları harcadı.

Eğer bir yarışma düzenlenip pozisyonlar dondurulsa ve "Bu vuruşlar ne oldu?" diye sorulsa cevap "Gol" olurdu.. Geçen sezon ligde inanılmaz vuruşlarla kritik goller atan Sinan'a bu saatten sonra "Topa şöyle vurman gerekir" diye öğretemezsin. Eleştirsem de hücumda Galatasaray'ın en isteklisi, yaratıcı oyuncusu ve en çalışkanı yine Sinan Gümüş oldu.

Porto savunmasının ağır yapısına rağmen hızlı ve çabuk dediğimiz Onyekuru ile Rodrigues yeterli sorumluluk almadı. Oysa bu ikili Porto savunmasının kanatlarını hallaç pamuğu gibi atmalıydı.

Yenilen golde kontrolünde olan Marega'yı unutan Maicon'un ciddi pozisyon hatası vardı. Bu yenilgi yakışmadı. Porto'ya karşı G.Saray bırakın bir puan almayı kazanması gereken bir oyun ortaya koydu, ciddi pozisyonlar buldu ama golcü eksikliğine mahkum olup, kaybetti.