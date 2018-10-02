"Kongreden istediğini aldı"

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Genel Kurul’da acil ihtiyaçları çözecek yetkileri aldı. Revize bütçe onaylandı, aidatların artırılması kabul gördü. Kemerburgaz arazisi için kongre istenilen yetkiyi verdi. En önemlisi okul maddesinin geçmesiyd

GALATASARAY KONGRESİ'Nİ YAKINDAN TAKİP ETTİNİZ. BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ İSTEDİKLERİNİ ELDE EDEBİLDİ Mİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz acil ihtiyaçları çözecek yetkileri genel kuruldan aldı. Revize bütçe onaylandı, aidatların artırılması kabul gördü. Florya tesislerinin taşınacağı Kemerburgaz Arazisi için kongre istenilen yetkiyi verdi. Beden Terbiyesi ile yapılan anlaşma gereği çatıya karşılık inşa edilmesi gereken 15 bin kişilik salon inşaatının yetkisini de kongre verdi. Galatasaray, Riva'dan büyük gelir bekliyor ve o dev araziden konutlar hızla yükseliyor. Bazı bürokratik işlemlerin önündeki engel olarak görülen okul yapımına başkan Mustafa Cengiz acilen "destek" istedi ve kabul gördü. Eğer okul maddesi geçmeseydi Galatasaray Yönetimi, Riva konusunda yapılan anlaşma gereği büyük para cezası yiyecekti. TOKİ ile yapılan Riva'nın ve Florya'nın anlaşmalarından sonra daha fazla taşınmaz kaybetmemek adına Galatasaraylı kongre üyeleri, Hasnun Galip, Mecidiyeköy'deki otel olarak ünlenen bina ve özellikle ada için yönetime destek vermedi. En hassas konu ada konusuydu. Kongrenin başında başkan Cengiz "Ada'yı gündemden çıkarıyorum" dedi ama sonra tüm yönetimin imzası bulunan bir taahhütnameyi Divan Başkanlığı'na verdi. Bu taahhüte rağmen ada üyelerden "ret" yedi. Keşke başkan Galatasaray Adası'nı hiç gündeme getirmeseydi. İmzalı taahhütnameye rağmen kongrede "ret" yemek yönetim için prestij kaybı oldu. Yıllardır basketbol ve voleybol şubelerinin ayrı yönetimlerle ve kendi bütçeleri ile yönetilmeleri gerektiğini yazdım. Ama kongrede basketbol ve voleybol şubelerinin şirket olma talebi için yönetime "evet" demedim. Çünkü proje doğru ama planlama ve bilgilendirme yetersizdi. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yetki alamadığı maddelerle ilgili daha fazla çalışacağını ve daha donanımlı olarak yeni kongrelere geleceğini düşünüyorum. Özellikle G.Saray Adası konusunda bir komisyon oluşturmak sağlıklı olur.



PORTO'DA G.SARAY PUAN VEYA PUANLAR ALMAK İÇİN NASIL OYNAMALI?

Porto takımı da tıpkı Lokomotiv Moskova gibi geniş alanda oynamayı seven oyunculardan kurulu bir rakip! Galatasaray'ın da elinde Rodrigues ve Onyekuru gibi sahada dikine, hızlı ve çabuk gidebilen silahları var. G.Saray, Lokomotiv'i önce güvenli ve kontrollü bir oyunla durdurdu sonra da önce Rodrigues ardından oyuna giren Onyekuru ile yıktı. Güvenli ve kontrollü oyunun G.Saray adına Porto'da da sahne alacağını düşünüyorum. Ayrıca dar alanda çalım atma becerisi yüksek fizik gücü üst düzeyde olan Aboubakar'ın oynayamayacak olmasının Galatasaray savunması için avantaj getireceğini söyleyebilirim.



GALATASARAY'DA EREN VE EMRE SAKAT NDİAYE CEZALI, FATİH TERİM NASIL BİR KADRO DÜŞÜNEBİLİR?

Lokomotiv Moskova maçında atılan 3 golün yapılışında Emre Akbaba'nın büyük katkısı vardı. Ndiaye de orta alanda maçın yıldızı olacak bir performans sergiledi. Eren de taktik gereği Muslera'nın kendisine yolladığı uzun degajları kafayla kanatlara indirdi. Lokomotiv'e karşı santraforlu bir sistem ile oynayan Terim'in Porto önünde Galatasaray'ı 4-6-0 anlayışında oynatacağını düşünüyorum. Bu sistemin sprinter golcüsü Onyekuru olacaktır. Eğer Belhanda fizik olarak ayakta kalır ve Porto savunmasının arasına tıpkı Ankaragücü deplasmanındaki gibi etkili paslar bırakırsa Onyekuru ciddi gol pozisyonları bulur. Eren Derdiyok'un ve Emre'nin yerleri doldurulabilir ama G.Saray'ın orta sahadaki enerji santrali olan Ndiaye'nin eksikliği ciddi hissedilir. Fatih Terim'in göbekte Fernando- Donk ikilisini oynatacağını düşünüyorum. Savunmanın göbeğinde Maicon, Serdar Aziz ikilisi görev yapacak gibi görülüyor. Güvenli ve kontrollü bir oyun düzeninde Maicon iş yapar. Ancak Terim Maicon , Serdar ikilisine "Riske girmeyin, basit oynayın ve topu ayağınızda gevelemeyin" uyarısını yapmalıdır. Belhanda'nın performansı G.Saray'a olumsuz yansırsa Terim son lig maçı Erzurumspor önünde savunmaya yaptığı katkı ve adam kovalamasıyla öne çıkan Feghouli'ye 10 numara pozisyonunda görev verebilir.



NİASSE İLK TERCİH DEĞIL!

GALATASARAY DEVRE ARASINDA EVERTON'DAN OUMAR NİASSE'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR. SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Fatih Terim'in birinci tercihinin Everton'lu Oumar Niasse olduğunu söyleyemem. Değişen futbol anlayışı içerisinde artık kulüpler pivot santrafor tercihlerini bırakıp defans arkası koşuları etkili Burak Yılmaz tipi forvet oyuncuları almayı planlıyorlar. Galatasaray'ın beklerinin ve kanatlarının hızlı hücuma çıkan oyunculardan kurulu olduğunu düşünürsek alınacak golcünün bu hıza ve çabukluğa ayak uydurabilecek özelliklere sahip olması gerekir. Terim duvar paslarını başarıyla yapabilen, ayak içini kullanabilen ve ceza alanı içinde kenar ortalarından gelen toplara tek vuruş yeteneği yüksek sprinter bir golcü arıyor.