Yine tuzağa düştü! – Levent Tüzemen – Fotomaç
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HEPSİ
    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Yine tuzağa düştü!

    bir kez daha Akhisar'ın tuzağına düştü.Akhisar, akıllı alan savunması yapıp önce G.Saray'ı durdurdu sonra kontratak silahı Manu ile vurdu. Üstelik Avrupa arenasında Akhisar, Galatasaray'dan iki gün sonra maç yaptı. Ama hiç yorgunluk yaşamadılar.

    ***
    'in tercih ettiği 11'de 3 yanlış vardı;
    1- Emre Akbaba ile Sinan ikilisi sol ayaklı oyuncular olarak oyunu yönetmeye çalıştılar. Bu oyun düzenine olumsuz yansıdı, etkili pozisyonlar üretmesine engel oldu.
    2- Rodrigues-Onyekuru ikilisi çabuk ve hızlı oyuncular.
    Ama Onyekuru, sağ kanatta oynamadığı için sık sık Rodrigues'in bölgesine gidip orada yığılma yarattı ve bu yüzden Nagatomo-Rodrigues ikilisinin uyumu bozuldu.
    3- Mariano Galatasaray'ın sağdan atak yapmasına katkı sağlamadı Sadece topu kontrol etti. Eğer Linnes oynasaydı Galatasaray sağdan etkili bindirmeler yapar ve gollük ortalar üretirdi.
    ***

    Galatasaraylı oyuncular, zihinsel olarak Akhisar maçına tam hazırlanamamışlar. 'da Manu, Galatasaray savunmasını hallaç pamuğu gibi atmıştı ama kimse Manu'yu tutmak için doğru pozisyon almadı.
    , Manu'ya yanaşıp oynasaydı, Galatasaray o golü yemezdi.
    Bir takımda penaltıcılar bellidir.
    yoksa topun başına veya Emre Akbaba gelmeli. Rodrigues'in kaçırdığı penaltı tamamen kendi beceriksizliği ve Süper Kupa'da gol yaptığı köşeyi tercih etmesiydi.
    Kaleci Fatih o yediği golü unutmamış olacak ki Rodrigues'in vuruşunu sezdi ve kurtardı.
    Bu mağlubiyet umarım G.Saraylı oyuncuların deplasmanda kazanamama korkularını artırmaz!

    • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
      1. 24 Eylül 2018, Pazartesi
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