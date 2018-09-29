Cetvel gibi kesti

Galatasaray taraftarının top ayağına geldiğinde ıslıkladığı isimdi Maicon..

Çünkü Brizelyalı stoper oyunu geriden başlatırken ya pas hatası yapıyor ya da uzun oynadığında topu rakibe yolluyordu.

Oyunun başındakı frikik atışında direğe takılan Maicon iğne deliğinden geçirerek attığı golle Galatasaray'a maçı kazandırdı.

Eğer Fatih hoca Porto'da Maicon'u oynatmayı düşünüyorsa "Sakın uzun oynama ve gelişi güzel pas verme" gibi uyarıda bulunmalı.

Serdar Aziz de topu oyuna sokma konusunda ısrarcı olmamalı. Porto'da Maicon-Serdar birlikte görev alırlarsa oyunu geriden başlatma görevini Fernando ya da Donk üstlenmeli..

Galatasaray skor olarak kısır kaldıysa nedeni öncelikle başta Rodrigues olmak üzere pozisyona giren oyuncuların "Golü en iyi kim kaçıracak?" yarışına girmemeliler.

Akhisar'da kaçırdığı penaltının yarattığı travma ile Rodrigues "Golü ben atayım, kendimi affettireyim" egoistliği içine girince Galatasaray Erzurum önünde erken fişi çekme fırsatını kaçırdı.

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Feghouli vasat oynamasına ve pasın şiddetini ayarlayamamasına rağmen sürekli rakibi kovaladı ve geriye yardıma geldi.

Galatasaray'da kabına sığamayan bir Ömer Bayram izledik. Defalarca kanatlardan bindiren, rakip ataklarında kademeye giren Ömer orta yapma konusunda dengeli olmamasına rağmen mükemmel korner atışları kullandı.

Maicon'un golünde de ön direğe cetvel düzgünlüğünde topu kesti.

Gecenin çalışkanı, isteklisi ve en başarılısı Ömer Bayram oldu.

Ağır eleştiriler alan Mariano yine oyuna akıl koyarken hem tempoluydu hem de ayağındaki topları etkili kullandı ve gol olabilecek ortalar yaptı.

Rodriuges'in son 20 dakikada sağ tarafa geçmesiyle Mariano'nun verimi arttı.