Akıllı oyun kazandırdı

Futbol, akıl ve pozisyon oyunudur. G.Saray enerjisini ekonomik kullanıp doğru bir strateji ve taktik ile L.Moskova'yı yendi. Topa çoğu zaman Rus ekibi hakim oldu, G.Saray ise dikkatli ve akıllı alan savunması yaptı ve sürekli rakibinin eksik kaldığı anları kolladı.

Galibiyette G.Saraylı oyuncuların sakin kalması, telaş ve panik yapmamaları etken oldu. Eğer G.Saray yüksek tempoda maç oynasaydı oyunun yönünü çabuk değiştiren ve ezbere paslaşan Rusların ekmeğine yağ sürer ve kaybederdi.

Muslera taktik gereği uzun atışlarında topu sürekli Eren'e yolladı.

Eren bu topları yan kanatlara indirdi ya da kontrol etti. Çok çalıştığı gibi herkesi rahatlatan mükemmel frikik golü attı.





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Ndiaye sahanın en iyisiydi, kaptığı topları akıllı kullanırken ikili mücadeleleri hep kazandı. Ancak sarısı varken 2. sarıdan atılması büyük hataydı. Nagatomo- Rodrigues ikilisi birbirlerini tamamlarken etkili gollük bindirmeler yaptı.Linnes çabukluğuyla, takipçiliğiyle maestro Fernandes'in kolay çalım atmasını engelleyip topla oyalanmasını sağladı. Cim-Bom'un dengeli ve kontrollü defans anlayışı, Ruslara hızlı hücum şansı vermedi.

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak çok önemliydi. G.Saray akıllı oyununun karşılığını galibiyet olarak aldı. Rodrigues'in golünde Emre Akbaba'nın payı büyüktü. Şut atabilecek pozisyonda topa vurmayıp Rodrigues'e pas verdi. Emre'nin atılan 3 golde de izi vardı. G.Saray'ın baskı yediği kritik anlarda Muslera müthiş kurtarışlar yaptı.