Santrforsuz sistem

Akhisar'da kaçırdığı penaltıdan sonra Rodrigues'in ruh hali alt üst oldu. Rodrigues, "Gol atmalıyım" saplantısıyla girdiği pozisyonlarda çevre kontrolü yapıyor, arkadaşlarına, "Al golü sen at" diye pas vermeyi aklına bile getirmiyor.

Terim, öncelikle Antalya maçında Rodrigues'i dinlendirmeliydi.

Galatasaray'ın sezon başından beri sorun yaşadığı bölge savunmasıydı.

Terim, bir türlü istikrarı yakalayamadığı için her maça farklı defans kurgusuyla çıkmaya çalışıyor.

Bence savunmada değişmeyen tek oyuncu Nagatomo olmalı.

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