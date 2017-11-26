Kanatları işleyince

Başakşehir hezimetinden sonra G.Saray'ın Alanya'ya karşı coşkulu, arzulu ve kazanma duygusu yüksek bir oyun oynamasının en büyük nedeni kanatların çalışmasıydı. Yasin'in solda, Rodrigues'in sağda görev yapması G.Saray'ın hücumlara hızlı çıkmasını sağlarken taraftarı da maçın içine çeken bir sinerji yarattı. Rodrigues'in hiperaktif oyunu Alanya'nın sağ tarafını allak bullak etti, ayrıca Mariano'nun daha güvenli ve daha verimli hücuma katılmasını sağladı.

Sık sık savunmaya yardıma gelip Yasin'in hem göbekten hem de kanattan yaptığı bindirmeler Galatasaray'a atak zenginliği getirdi. Latovlevici de Yasin'in verimliliğinden faydalanıp öne doğru çok çıktı ancak buluştuğu topları çabuk düşünemediği için etkili ve isabetli ortalar yapamadı çünkü Alanya savunması hemen pozisyon aldı.



Yasin oynamasaydı...

Kaptan Selçuk oyunun yönetiminde yer alırken oyunun patronu olması gereken Belhanda korner atışlarının dışında G.Saray'ın çabuk oynama isteğine ayak uyduramadı. Bu kadar yüksek maliyeti olan Belhanda'nın "Bal yapmayan arı" görüntüsünden uzaklaşıp oyuna ağırlığını koyması gerekiyor. Ndiaye güçlü fiziği, koşu kalitesi ve mücadeleci yapısıyla orta alanı tek başına kontrol etti. Ndiaye hırslı bir oyuncu ama bazen "Çok şey yapayım derken" top kayıplarıyla süt veren ineğin süt çanağını döken sakarlığına benziyor. Ndiaye basit oynadığı sürece katkı verir.

Eğer Tudor'un hiç oynamadığı halde ön liberoda düşündüğü Denayer ile Tolga sakatlanmasaydı Yasin oynamayacaktı ve biz de kanatları bu kadar hızlı ve etkili kullanan, keyif veren, göze hoş gelen ataklar yapan bir G.Saray'ı göremeyecektik. Kadro istikrarına inanırım.

Ünlü İtalyan hoca Lippi'nin dediği gibi: "Her oyuncuya hem yararlı olduğu hem de vazgeçilmez olduğunu hissettireceksiniz. Ve tüm kadronun 'biz' diye düşünmesini sağlayacaksınız." Bu kadro yapısı dilerim Tudor'un aklını başına getirir, rekabeti sürdürür ve "Ben yaptım oldu" gibi sabit ve maceracı düşünmesini engeller. Gerçek şu ki; Love- Fernandes ikilisinin olmaması, M'Billa'nın sakatlanıp çıkması Galatasaray adına büyük şans oldu.