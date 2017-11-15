Sol stopere Latovlevici

Galatasaray yönetimi, transferleri gerçekten ihtiyaca göre yaptı. Doğru, kaliteli ve iş ahlakı üst düzeyde oyuncuları aldı. Galatasaray'ın kadrosunun omurgasına baktığımız zaman Fatih Terim'in kadrosu ile örtüşüyor. Terim'in omurgası;

Muslera, Ujfalusi, Selçuk, Melo, Elmander... İgor Tudor'un omurgası:

Muslera, Maicon, Fernando, Ndiaye, Gomis.

Burada en büyük sorun sol stoperde yaşanıyor. Maicon sağ stoper... Geçmişte Ujfalusi sol stoper oynadığı için yanına monte edilen Semih Kaya sağ stoper kimliği ile çok başarılı olmuştu.

Şimdi Galatasaray'ın elinde Maicon dışında Serdar, Ahmet, Koray olmak üzere dört tane stoper var. Bu dört oyuncu da geldikleri takımlarda hep sağ stoper olarak görev yaptılar.

Zorunlukla sol stoper oynamaya çalışıyorlar ama alışkın olmadıkları için pozisyon hatası yapıyorlar. Zaman zaman yerlerini kaybedip sağ stoper mevkiine kaymalar yapıyorlar.



Hakan'ın biletini kesti

Tudor, Hakan Balta'yı sol bek olarak oynatmak istemiş ama 'Hayır' cevabı alınca biletini kesti. Tudor'un yerinde ben olsaydım Florya'da oturduğu halde 1 milyon 250 bin Euro almaya devam eden Hakan'ı sezon başında takımın içinde tutmaya özen gösterir hatta sol stoperde oynamasını sağlardım. Ama şimdi böyle bir ihtimal yok. Tudor; Karabük'ten tanıdığı sol ayaklı Latovlevici'yi sol stoperde deneyebilir. Ardından da takıma monte edebilir. Çünkü ayağı iyi olabilen ve defanstan topla çıkabilme kalitesine sahip bir oyuncu...