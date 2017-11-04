Rodrigues farkı

Rodrigues'in hücuma kattığı hız ve çabukluğu Tudor'un gördüğüne inanıyorum. G.Birliği maçında Galatasaray rakip kalede pozisyon olarak üretken olduysa bu tamamen Rodrigues'in hiperaktif oyunu sayesindedir. Ele avuca sığmayan Rodrigues G.Saray'ın elindeki tek aktif hızlı kanat oyuncusudur. Çünkü Yasin-Sinan Gümüş ikilisi rekabete girecek çalışmaları yapmıyor. Tudor eğer Fenerbahçe ve Trabzon maçlarında Rodrigues'i oynatsaydı Galatasaray pozisyon üretmekte kısır kalmazdı. Rodrigues'in çabukluğu, dinamizmi ve hızı sayesinde Gomis-Belhanda-Mariano- Tolga gibi oyuncular topu kullanacak geniş alanları buluyor. Tudor'un cesur davranıp Eren- Gomis ikilisini oynatması G.Saray'a gol olarak yaradı. Eren'in hava hakimiyeti sayesinde Gomis markajdan kurtuldu ve Mariano'ya gol attırıp kendisi de özlediği gole kavuştu. Kırmızı kart Belhanda'yı adam etmiş.. Faslı yıldız, sorumluluk alarak oynadı ve duran topları kullanma konusunda "imha edici" bir güç olduğunu gösterdi. Sistemi esnek tutmalı İlk yarı Belhanda'nın 4 net ortasının ilkinde Maicon direğe takıldı, ikincisinde ise golü attı. G.Saray'da Prekazi, Hagi, Sneijder gibi 10 numaralar hücumda diri kalmak adına asla geriye gelip top almazlardı. Belhanda da diri kaldığı sürece G.Saray'a ciddi katkı sağlayacaktır. Tudor G.Saray'ı oyun aklı olan Belhanda'nın daha çok önde top tutup kullanmasını planlamalı. Ayrıca Belhanda'nın Bafetimbi Gomis'e attırdığı gol tamamen centilmenlik göstergesiydi. Belhanda isteseydi golü atabilirdi. G.Saray, Tudor'un çok sevdiği 3-5-2 düzeninde farklı kazandı. Ama bu sistem Başakşehir'e karşı tehlikeli olur. Neden mi? Çünkü Elia- Visca gibi hızlı kanat hücumcuları G.Saray'ın üçlü savunmasını kolay geçer. Emre gibi derin top atan bir tecrübeyi de Tudor'un radarına alması gerekir. Serdar Özkan bunu çıkıncaya kadar soldan etkili biçimde yaptı. Maicon dışında, Serdar-Denayer ikilisi üçlü savunmada topu kullanma konusunda etkili değiller.. Tudor sistemi esnek kullanmalı ve rakibe göre de belirlemeli.