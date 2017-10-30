Büyük hoca Tudor!

Bükemediğin bileği öpeceksin.

Evinde Akhisar'dan 6, Alanya'dan 4, toplamda 10 gol yiyen Trabzonspor, onca eksik yıldızlarına rağmen Galatasaray'a ilk yenilgisini tattırırken alkışlanacak bir mücadele ortaya koydu.

Bu maç, iki teknik adam arasındaki farkı gösteriyor. Tudor, Rıza Çalımbay'la girdiği iki düelloda da tuş oldu. Galatasaray taraftarları, bu Tudor'u geçen seneden beri eleştirdiğim için tepki gösteriyorlardı.

Ben daha da büyük söylüyorum;

Tudor'un teknik direktörlüğünde Galatasaray asla şampiyon olamaz.

Çünkü Hırvat hocanın bilgi-becerisi bir maça farklılığını koyabilecek kalite ve kapasitede değil.

Tudor'dan, sadece iyi bir kondisyoner olur. Bu gidişle Tudor da Beşiktaş'ı çalıştıran vatandaşı Bilic gibi derbi kazanamadan Türkiye'den ayrılır.

Galatasaray'ın Trabzon kalesinde iz bırakacak bir pozisyonu yoktu.

İlk yarıda eğer Mustafa Akbaş ve Okay isabetli vuruşları yapsaydı, Galatasaray erken havlu atacaktı.

Şimdi Tudor'a soruyorum;

Galatasaray pozisyon üretemiyor, bir şeyler yapmaya çalışan Feghouli oyundan aptalca atılıyor...

Feghouli takımı yaktı İkinci yarıya başlarken, bir hamle yapılmaz mı? Galatasaray hücuma çıkamıyorsa, çıkar oyundan Selçuk'u koy Rodrigues'i. Ama Bursa'da bir sihirbazlık yaptı ya; Galatasaray golü yedikten sonra Tudor efendi, Gomis-Selçuk ikilisini çıkarıp, Eren-Rodrigues ikilisini aldı.

Bu takımın sezon başından beri gol yükünü Gomis çekti. Fransız yıldız, maçın başından itibaren markaj altında oynadı, bir kez olsun gol yapabileceği pozisyon bulamadı.

O zaman Eren girekcekse Gomis de oynayacak. Sana gol lazım; Gomis mi çıkar? Malasef bu Tudor'da yıldız oyunculara karşı bir takıntı var.

Geçen sezon Bruma-Snejder'e takmıştı kafayı, şimdi Gomis'e taktı galiba.

Çünkü çift forvet anlayışında Gomis, gol pozisyonları kesin bulurdu. Rodrigues girecekse de oyundan Selçuk-Tolga ikilisi çıkacak.

Ama bunları düşünebilecek, hocalık refleksi maalesef Tudor'da yok. Tunus, Fas, Cezayir'den oyuncu alırken, sözleşmeye ağır şartlar koyacaksın.

Çünkü bu ülkelerin futbolcuları çok disiplinsiz oluyor.

Feghouli de Belhanda gibi gereksiz yere oyundan atıldı ve Galatasaray'a zarar verdi.



Tudor ile G.Saray asla şampiyon olamaz.

Hırvat hoca bir maça farklılığını koyabilecek bilgi ve beceriye sahip değil