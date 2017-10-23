Çakır ve Belhanda!

Derbide maalesef hakem Cüneyt Çakır ön plana çıktı.

Galatasaraylı oyunculara Fernando hariç gösterdiği tüm kartlar doğruydu.

Ama aynı cesareti Mariano'ya iki kez sert faul yapan Ozan Tufan'a gösteremedi. İkili mücadelelerde tercih haklarını daha çok Fenerbahçe'den yana kullandı. Hasan Ali'nin elle oynadığı pozisyonda penaltıyı veremedi.

Ben Cüneyt Çakır derbiye atandığında MHK'yı kutlamış, böyle bir büyük maçı dünyada gururumuz olan Çakır'ın yönetmesini doğru bulmuştum. Maalesef hayal kırıklığı yaşadım. Çakır maçı kendi oynamaya çalıştı. G.Saraylı oyuncuları öfkelendirdi.

Fenerbahçe doğru bir oyunla Galatasaray'ın karşısına dikildi. Geniş alanda kalabalık savunma yaptı ve Galatasaray'ın hızlı hücum yapmasına izin vermemeye özen gösterdi ve kontrataklarla da gol aradı. Galatasaray oyunun hakimiyetini eline geçirirken, rakibin de kanatlardan bindirme yapmasını engelledi.

Belhanda dışında Galatasaraylı tüm oyuncular mükemmel mücadele etti. Haftalardır etkisiz oynayan Belhanda, Galatasaray'ın Fenerbahçe üzerinde baskı kurduğu anlarda sarı kartı olmasına rağmen tıpkı Sosa gibi davranıp, kendini attırdı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Tudor'un artık Belhanda ile konuşması ve onu kulübeye çekmesi gerekir.

Tudor'un Belhanda'nın yerine Selçuk İnan'ı düşünmemesi büyük hataydı.

Ayrıca Rodrigues olmadığı için hiç hızlı atak yapamadı.

Gomis çıktığında Eren'in yerine Rodrigues'i almak daha doğru olur ve Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratılırdı.

Galatasaray 10 kişilik bölümde öncelikle skoru korumaya ve derbiyi kaybetmemeye özen gösterdi. Bu derbiye ihanet eden iki isim var: Biri Cüneyt Çakır, diğeri de Belhanda.

Ayrıca Tudor da derbi dersini geçemedi.

Galatasaray taraftarı da takımı coşturacak tezahüratı yapamadı.