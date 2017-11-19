Çapı yetmez!

Abdullah Avcı meslektaşı Tudor'a resmen akıllı taktik ve iyi oyun dersi verdi. Emre- Mahmut gibi sistemin iki kilit oyuncusunun olmadığı Başakşehir'e yenilmek Tudor'un ayıbıdır. Oysa "Ben sistemlere inanmam" diyen Tudor efendi Florya'da Başakşehir'in 540 dakika tutan 6 maçını izlemiş ve analizlerini yapmıştı! Tudor 54.000 dakika da izlese Başakşehir'i çözemez. Çünkü Hırvat hocanın futbol bilgisi, hocalık tecrübesi ve çapı bırakın büyük bir maç kazanmayı G.Saray'ı yönetmeye bile yetmez.

Türkiye'nin en iyi saha içi geçişlerini yapan, Adebayor-Visca-Mossoro-Elia gibi çabuk ve dikine giden oyunculardan kurulu Başakşehir'e karşı 4-4-2 oynamak Tudor'un intiharıydı. Tudor'un ikili forvet anlayışı Galatasaray'da Belhanda- Ndiaye gibi oyuncuların da formatını bozdu. Ndiaye'nin kenarda oynaması Fernando'nun baskı yemesine ve sinirlenmesine yol açtı. Adebayor'un Galatasaray savunmasının önünde yaptığı duvar işini Gomis-Eren ikilisinden biri bile rakip kalede yapamadı. Galatasaray'ın elindeki tek hızlı silah Rodrigues'i de Tudor efendi kulübeye tıktı.

Fenerbahçe maçında Rodrigues'i oynatmadı.

Trabzon'da G.Saray'ın golünü atan Rodrigues'i sonradan oyuna aldı.

Rodrigues'e bir takıntısı var.



Avcı'ya anahtar verilmiyor

Galatasaray 7'nci duran top golünü de Attamah'tan yedi. Eski bir stoper; çalıştırdığı takımının duran toptan gol yeme krizini hâlâ çözemez mi?

Oynamak ile öğretmek arasında Tudor'un yetersizliği var.

Bazı insanlar fikirleriyle ve icraatlarıyla konuşur. Tudor gibi dar düşünceli teknik adamlar yetersizliklerini güç gösterisiyle kapatmaya çalışır. Tudor'un her maçta rakip kulübelerle bir kabadayı gibi kavga etmesi futbolun Fair-Play ruhuna yakışmıyor. Kendi bilgisizliğini, "Büyük maçları kazanmayalım ama şampiyon olalım" gibi çağdışı bir söylemde bulunan Tudor efendi, Galatasaray halatını artık çekmemeli. Ayrıca Galatasaray'da görev yapan altyapı hocası Riekerink bile "Derbi kazanmayalım" gibi bir söz etmedi.

İşin acı tarafı; G.Saraylı Abdullah Avcı, yıllardır G.Saray'daki bütün hocaların bileğini büküyor. Yönetimler;

Avcı'ya anahtar teslim etmiyor.