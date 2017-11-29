Sinan Gümüş’ün farkına varın

Galatasaray yönetimi Sinan Gümüş'ü karşısına alıp ne gibi sorunları olduğunu öğrenmeli.

Sinan çok yetenekli oyun zekası yüksek mükemmel bir sol ayağı olan genç bir yetenek. Galatasaray'ın farklı kazanmasına tek başına imza koydu. Üç asist yaptı, bir de gol yaptı. Attırdığı gollerde verdiği pasların hem şiddeti yerindeydi hem de kalitesi yüksekti. Demek ki Benfica bu Sinan Gümüş'e boşuna kancayı takmamış. Gelecekte yabancı oyuncu sayısının azalacağını düşünürsek Galatasaray yönetimi elindeki yetenekli yerli oyuncuları kaybetmemeli.

Tudor da kupa zaferine damgasına vuran Sinan'a sırtını dönmeyip tıpkı Yasin Öztekin'e yaptığı gibi kucak açmalı ve bu elindeki kaliteli kadronun içine monte etmeli.

Galatasaray takımını bireysel olarak değerlendirebiliriz. Takım olarak eleştirmemeliyiz. Çünkü bu oyuncular yan yana ilk kez oynadılar, uyum sorunu yaşadılar ve çok pas hatası yaptılar. Kaptan Selçuk tecrübesiyle oyunu yönetmeye büyük çaba harcadı ve lig maçının ardından çıktığı Sivas Belediyespor maçında çok koştu ve çok çalıştı.



?Donk hiç sırıtmadı

Florya'da terk edilmişler listesinde adı geçen Donk, Tudor'un sürprizi olarak savunmada oynadı ve sırıtmadı.

Ayağındaki topları basit oynadı.

Donk'un fiziki yapısına bakınca Denayer ve Ahmet'in önünde olduğunu gördüm. Yasin, Galatasaray'ın son şampiyonluğuna ciddi katkı sağlamıştı.

Tudor, geçen sene ona övgüler yağdırmıştı. Yasin'in Gençlerbirliği ile başlayan futbol yükselişi ve golcülüğü kupa maçında da öne çıktı. Yasin ve Sinan ikilisi Tudor'un elini güçlendirecektir.

Sorunsuz oyuncu Linnes maç boyu disiplinden kopmadı. Sol bek oynamasına rağmen sağda kademeye girip pozisyonları engelledi. Art arda attığı deparlarla Galatasaray'ı hücuma taşıdı. Linnes mi Latovlevici mi diye sorarsanız benim tercihim Norveçli olur.

"Sinan, Galatasaray'ın farklı kazanmasına tek başına imza koydu. Üç asist yaptı, bir de gol yaptı. Attırdığı gollerde verdiği pasların hem şiddeti yerindeydi hem de kalitesi yüksekti."