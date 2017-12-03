Tudor’la devam mı?

Tudor yönetiminde Galatasaray'ın büyük maçlarda baş gösteren başarısızlıkları Beşiktaş önünde zirve yaptı. Başkan Dursun Özbek, mali kongrede üyelere, "40 milyon euro harcadık diye bizi eleştiriyorsunuz ama 10 tane futbolcu aldık, hepsi birbirinden kaliteli ve şampiyonluğa oynayacak kadro kurduk" diye konuştu.

Galatasaray derbileri kaybederken oyun olarak 'ben büyük bir takımım' görüntüsünü sergileyemedi.

Bu kadronun ciddi bir maliyeti var.

Ama kalite sorunu var. Belhanda, Feghouli, Ndiaye gibi 'flaş transferler' olarak alınan oyuncular küçük maçların büyük oyuncusu. Tudor'u zaten tartışmıyorum ama başkan arkasında durmaya devam ediyor. Teknik direktörlük Rodrigues'i çıkarıp Yasin'i sokmak değil. İşler iyi giderken Tudor'a zaten ihtiyaç yoktu. Ama Linnes dururken, Denayer'i sol bek oynatan Tudor'un verdiği mesaj şöyleydi:

"Ben bu defans anlayışıyla F.Bahçe'yi de yenecektim ama Serdar sakatlandı.

Görün bakın, Beşiktaş'ı nasıl yeneceğim."



Hiç bu kadar ezilmedi

Birinci dakikadan itibaren Galatasaray, kompakt futbol oynayarak Beşiktaş'ı karşılamaya çalıştı. Özellikle Feghouli ve Rodrigues ile çıktığı kontratakta da iki net golü atamadı. Gökhan'ın topu elle oynaması bence penaltıydı. Ama Oğuzhan'a yapılan da net penaltıydı. Muslera çok büyük hata yapıp golü yedikten sonra G.Saray'ın gardı düştü. Şenol hoca derbinin kontrolünü başta Oğuzhan olmak üzere Cenk, Tolgay ve Gökhan gibi yerli oyuncuların üzerine kurmuştu.

Ama G.Saray'da derbi havasını bilen bir tane oyun aklı yoktu. Belhanda, sıfır oyun oynamaya devam ediyor. Eğer elinizde kreatif oyuncular ve lider kimlikli isimler yoksa büyük maçları çeviremezsiniz.

Beşiktaş'ın yerli oyuncuları aidiyet duygusuyla mücadele etti. G.Saray'ın yabancı oyuncuları, aidiyet duygusunu yaşamadıkları için Maicon, Gomis dışında mücadele anlamında ön plana çıkamadı.

Son zamanlarda G.Saray'ın hiçbir derbide bu kadar ezildiğini görmedim.

Sonuç: Başkan Özbek, şapkasını önüne koyup kendisine şu iki soruyu sormalı:

1- Yabancılarımın hangileri kaliteli?

2- Tudor ile devam etmeli miyim?