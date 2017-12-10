Kurtaran dönüş

Galatasaraylı oyuncular ilk yarı bitiminde içeri 2-0 yenik girdiklerinde localardaki hakim görüş şuydu: "Futbolcular Tudor'u göndermek istiyor.." Ben, "Neden böyle bir şey yapsınlar?" diye sorduğumda aldığım cevap ilginçti: "Tudor'un Beşiktaş yenilgisi sonrası 'Oyuncuları tanıyamadım.

Sahaya karakter koyamadılar.' diyerek faturayı oyunculara kesmesi takım içinde çok ciddi rahatsızlık yaratmış." Galatasaraylı futbolcular soyunma odasında yaşananlardan sonra 2. yarı müthiş bir geri dönüş yaşadı.

Fernando ve Gomis'in 5 dakika içinde attığı iki gol tribünleri de protestodan kurtarıp maçın içine soktu. Tudor'un tek hamlesi Maicon'u çıkarıp geçte de olsa Rodrigues'i oyuna alması Galatasaray'ın 10 kişi kalan Akhisar'a hücum üstünlüğü kurmasını sağladı.

Tudor cesurca yaptığı Maicon hamlesini nedense Feghouli ve Belhanda'ya karşı yapamıyor..

Beşiktaş'ta Medel, Lens ve Negredo ile zaman zaman Oğuzhan kulübede oturuyor..



Tudor ona sırtını dönme

Fenerbahçe'de Valbuena, İsla ve Neto yedek kalabiliyor. Belhanda- Feghouli ikilisi yedek oturmaz diye bir kural mı var? Onlar hızlı hücumlarda hep fren oluyor.

Özellikle takımı oynatmak, oyunu yönlendirmek için alınan Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması için Tudor baskı yapmalı.

Maçın başında Mariano'nun sakatlanması büyük şansızlıktı ama Denayer'in bildiği yerde görev yapması takıma pozitif yansıdı.

Belhanda'nın attığı üçüncü gol öncesi Denayer'in topu auta çıkmadan ortalamak için gösterdiği çaba alkış aldı.

G.Saray bu geri dönüşü yapamasaydı yönetim, Tudor ve futbolcular ciddi bir krizin içine girerdi.

Tudor'a bir uyarım daha var, Galatasaray'ın en önemli hücum silahı Rodrigues'dir... Bu oyuncuyla maça başlamamak, her zaman rakipler için avantaj olur. Yani Tudor, Rodrigues'e sırtını dönmeyi bırakmalı ve hep 11'de kullanmalı.