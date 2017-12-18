Hafızayı bozdu

Başkan Dursun Özbek için herhalde Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı yazarlar büyük önem taşıyor. Söz uçar ama yazı kalır. Bakın kimler Tudor için ne demiş?

Tarih: 1 Kasım 2017... Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen, "Tudor kesinlikle kalmalıdır" diyor.

Tarih: 21 Kasım 2017... Beşiktaşlı Metin Tekin, "Tudor'u göndermek hata olur" diyor.

Ben; Levent Tüzemen olarak çapsız, bilgisiz, oyunu okuyamayan, kavgacı Hırvat hoca için Trabzon yenilgisinden sonra şöyle yazdım: "G.Saray Tudor'la asla şampiyon olamaz..." Dursun Başkan Rıdvan ve Metin'i dinleyerek bizlerin gözümüze sokarcasına, "Arkasındayım" dediği Tudor'la resimler çektirdi.

Saftig, Riekerink dahil 1985 yılından bu yana 32 yıldır takip ettiğim Galatasaray'ın başında bu kadar yeteneksiz, bilgisiz, tecrübesiz ve çapsız bir hoca görmedim. Galatasaray'ın başarısız olduğu yıllarda bile görev yapan teknik adamların bir oyun anlayışı vardı.



O kadro niye değişir?

Galatasaray'ı deneme tahtasına çeviren sistemlere ve sayılara inanmayan Tudor'un Malatya maçında "Mucit" gibi sahaya sürdüğü kadroya. 3'lü savunmada Maicon sağda, Denayer göbekte, Ahmet Çalık solda oynuyor.

Havaya bile sıçrayamayan Denayer hatalı paslar yapmaktan usanmadı.

Çalık yenilen ilk golde "Arkamda kim var?" diye bakmayı akıl edemedi. Yani üçünü toplasan kaliteli bir santrfor yapmazlar.

Oysa; Akhisar maçını kazanırken 4'lü savunmada Denayer sağbek, Maicon-Serdar göbekte, Linnes de sol bekteydi. Kazanan kadroyu değiştirmenin anlamı var mıydı?

Akhisar'ı solda oynayan Yasin dağıtmıştı.

Malatya maçında sağda neden oynadı? Kanatlara alınan Feghouli ile oyunu kuracak Belhanda sahada yine yoktu. Tudor 8'de 7 yapan takımın hafızasını bozduktan sonra G.Saray deplasmanlarda kazanamaz hale geldi.

Tudor'un egoları ayağa kalkıp, "Bu takımın lideri benim. Benim istediğim sisteme geçeceğiz" dedi. Tudor, Galatasaray'ın hafıza kartını bozunca seri deplasman yenilgileri kaçınılmaz oldu. Son sözüm Başkan Özbek'e: "Tudor'la muhabbetiniz bol olsun."