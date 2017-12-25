Terim klasiği

Fatih Terim'in varlığı sadece tribünlere değil Galatasaraylı oyunculara da bir güven ve ciddiyet getirdi. Ligin flaş takımı Göztepe'ye karşı geriye düşüp maçı çevirmek bir Terim klasiğidir.

Terimli dönemlerde bu tür geri dönüşlere tanık olduk. Terim oyuncularının özgüvenini hep yüksek tutmaya özen gösterir. Ayrıca Terim oyun sıkışmadıkça oyuncularına saha içinde asla müdahale etmez. Ama Terim kulübede vücut dilini iyi kullanır ve ayrıca tribünlerin hep oyunun içinde olmasını ister.

Terim'in Galatasaray'da öncelikle bir oyun şablonu oluşturması gerekiyor.

Çünkü Tudor döneminde Galatasaraylı oyuncular "3'lü savunma, 4'lü savunma, çift forvet, tek forvet, kanatsız hücum hattı" gibi sistem kargaşası içinde sadece "Kaos futbolu" oynuyorlardı.

Terim savunma ve hücum hattının hep birlikte hareket etmesini ister.

Galatasaray oyunun boyunu uzatarak oynadığı için oyuncular birbirine uzak kalıyor. Bu yanlış anlayış Galatasaray'ın hücumda çoğalmasını engelliyor. Rodrigues'in ve Yasin'in kanatlarda oynamasının ne kadar önemli olduğunu Göztepe maçında gördük. İki golü Rodrigues ve Yasin attı. Rodrigues'in attığı gol öncesi Gomis'le üst üste yaptığı iki duvar pasının kalitesi mükemmeldi. Maalesef Tudor bu ikiliyi kullanmamak için direndi.



?Gomis'in gücü eksilmiş

Gomis, çok çalışıyor ama gol vuruşlarında eskisi gibi etkili vuramıyor.

Fatih Terim eğer Belhanda-Feghouli ikilisinin performansını yükseltemez ise Galatasaray zirve yarışında müthiş zorlanır.

Faslı ve Cezayirli iki yıldız oyuncu maalesef farklılıklarını ortaya koyamıyor.

Çünkü sorumluluk almıyor. Bu iki oyuncunun yetenekleri ve kaliteleri ile zihinsel motivasyonları uyum göstermiyor.

Maicon kafa toplarında belki çok etkili ama tek hamleli ve ağır olduğundan dolayı kolay çalım yiyor ama hata yapsa bile asla bozulmuyor. Attığı gol ise jenerik olacak güzellikteydi...

"Nerede kalmıştık..." sözünün ilk maçında Galatasaray'ın Fatih Terim'le yeniden fabrika ayarlarına geri döneceğini gözlemledik.