Olacağı buydu!

Fenerbahçe yeni başkanını seçti; Sadettin Saran. 7 yıllık serüvenin sonu Ali Koç için kötü bitti. Her koltuğun harcı emektir, bir başkana düşen de kendisine inananların gösterdiği sevginin karşılığını başarıyla geri ödemektir. Ali Koç cebinden verdi, yüreğinden verdi ama yaptığı yanlışlarda inat etmenin bedelini de böyle ödedi.

Bozgunlara boş nedenler aramakla zamanı yitiren ve kendini bitiren adamın hikayesi "kundakçı" Comolli'yle başladı. Futbolda para bir şeydir ama yürek her şeydir. Yanlışlara koşulsuz itaat sadakati de yok eder Fenerbahçe felsefesini de. Çekirdeği Comolli olan bir yapılanmanın bedelidir bu yıkım projesi. Sonrası sürekli mazeret üreten bir başkan fotoğrafı ve acı final. Olacağı buydu!

Ali Koç'un göreve geldiği zaman kurduğu cümleyi hatırlıyorum. "Goygoyculara değil eleştirilere değer vereceğim." Yapmadı. Goygoycuları çok sevdi ve kolladı. Alttaki satırları o zaman yazmışım. "Sizi eleştirenlere kin beslemeyin, hayatın zarafeti gerçeklere katlanmakla mümkün. Reddettiğiniz gerçeklerin tümüyle bir gün yüzleşeceksiniz!"

Ali Koç'un Fenerbahçe sevdasına duyduğum saygıyı inkar etmedim. Ama kulübün içinde kendisine karşı proje üretenlerin oyununa gelmekle, Fenerbahçe Başkanı olmak arasındaki farkı öğrenmesi gerekirdi. Kaç kere yazdım; "göğsüne neşterle Fenerbahçeliyim diye yazmakla sevda büyüklük kazanmıyor. Gerçek sevda doğruların arkasında durmaktır yanlışlarda inat etmek değil." Kendindeki eksikleri kötü insanlarla tamamlayan her başkanın kaderidir bu. Akıl çetelerinden bahsediyorum, goygoyculardan! Trollerden medet uman bir başkanın eleştirilere kin dolu cümlelerle karşılık vermesinin karşılığıdır bu gidiş!

Mourinho, Ali Koç'un sonunu hazırlayan hain projelerden sonuncusuydu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı eleyebilecek bir takımdı. Ama bilinçli olarak Türkiye'ye getirilen Mourinho; Fenerbahçe'yi ve Ali Koç'u imha etmek görevini başarıyla tamamladı. Türkiye'deki mızıkçı duruşu da Şampiyonlar Ligi kapısını kapattığı gece Benfica'ya sevdalı bir şair gibi konuşmasının sırrı da açıktı. Mourinho, Portekiz'deki rövanş maçından önce Benfica'yla anlaşmıştı. Açık bir şekilde Fenerbahçe'yi sattı! Akıl çetelerinin tahsilatı da Mourinho'nun görevi de mutlu sonla bitti. Ali Koç başkanlığı kaybetti Fenerbahçe Kulübü çok daha fazlasını!

Fenerbahçe'nin daha kaybedeceği çok şeyler olacağını düşünüyorum. 10 kişilik Kasımpaşa karşısında kazanamayan bir takımın sonraki yolculuğu böyle gitmez ama Ali Koç'tan kalan en berbat miras; futbolculara toz kondurmamak olduğu için, kayıpların suçlularını saha dışında aramak en kolay yoldu. O yüzden formasının içine yürek koyan adam olmak da Fenerbahçe'de az bulunan bir şey oldu.

Ali Koç'un gidişinin hüzünlü bir yanı var. 7 yıl şampiyonluk sevdasının peşinde koştu, büyük hayalini gerçekleştiremeden yaralı gitti. Sevgiyi de hak etti tepkiyi de. İçi boş adamlardan akıl almakla, egolarına yenilmekle ve sosyal medyanın etkisinde kalmakla ne yaptıysa kendi yaptı. Yanlışlarında inat ederken bir kez olsun aynaya bakmayı düşünmedi. Bir dönem yakınlığımız çoktu, özellikle Comolli konusundaki eleştirilerimden sonra aramızda buz dağları oluştu. Yakışıksız cümlelerle hakkımda bildiri bile yayınladı. Ne olursa olsun böyle gitmesine üzülmedim dersem yalan olur.