Kötülük

Başını yastığa koyduğunda hesaplaşması başlar insan olanın. Gunahlarını sevaplarından cıkarırsın.

Seni baştan cıkaramayan duzene bakıp gurur duyarsın kendinle.

"Bırak" dersin, "gozlerini para doyursun!" Ne yağmayla işin vardır ne şiddetle ne soysuzlukla.

Yorganı uzerine ceker uyursun.

***

Futbolumuzda delikanlı ruzgarlar esmiyor artık.Hayatın oznesi para ve kir!Bir erkekte adamlığı tanımak zor gorulen bir şeydir artık. O yuzden delikanlı duruş hor goruluyor.Hangi takımda kendinden olan ahlaksızı reddedecek yurekli insanlar bulabilirsiniz?Hangi takımda Sadri Alışık ruhu taşıyan yoneticiler gorebilirsiniz?Kendi taraftarlarına şirin gozukmek icin toplumu nasıl gerdikleri ortadayken o yoneticilerin ancak cıkarları ortak olduğu zaman birbirlerine kol kanat gerdiklerini gorursunuz.Adaleti yok sayan ama koltuklarını koruyan fırıldak savunmaları da caba!

***

Sana başkalarını duşunmeyi oğreten ilahi bir guc vardır ruhunda.Taş atılmış bir serce surusundeki kuşlar gibi hissedersin kendini.Namuslu hayatın esintisidir zulum, aldırmaz gulersin."İyiler mutlaka kazanır" yazar duvarlarda. Bu duşunceyi iyileri uyutmakla gorevli kotulerin uydurduğunu bilirsin ama kotulere ozen duymazsın.Ne luks otomobillerde gozun vardır ne pahalı evlerde.Alın teriyle kazanılmamış hicbir şeyi kazanılmış saymazsın.

***

Hepimiz biliyoruz ki kotuluk futbolda her istediğini aldı.O yuzden eşkıyalık bile meşru zemini buldu at oynatıyor.Oysa adaletin rutbesiz bir saygınlığı olmalıydı, kimseyi ayırmadan herkese dokunan bir yanı. Olmadı.Etiketli adamlara her turlu soysuzluğu yapma hakkı tanındı.Alkollu kullandığı Porsche cipiyle polis olduren zengin zuppeler sokakta fink atarken, felcli ve gorme engelli vatandaş elektrik borcunu odemediği icin 5 gun koğuşta kaldı.

***

Futbolun icinde de dışında da diz boyu ihanet.Bildiğin guzelliklerin linc edildiğini, yaşadığın her şeyin değersizleştiğini gorursun.Hayatın herkese acık okulunda durustluğe kucumseyen yuzlere bakarlar.Hıncın bilenir de zerre kadar kotuluk ve haram dilenmezsin.Hicbir şeye değişmezsin ruhunun zenginliğini.? Sen insansın ruhuna vuran guneş sana yeter!

***

Cocukluğumuzdan kalan en buyuk alışkanlıktır.

Yerde gördüğümüz ekmeği öpüp başımıza götürür sonra da kenara koyarız.

Ekmeğe ve ekmeğini taştan cıkaran onurlu insanlara saygı adına yaparız bunu.

İnsanların ekmeğiyle oynayanlar ve haram yiyenler bunu bilmez.

Adına futbolcu denen "ithal eşkıyalar" yanındaki kadınlarla sabaha kadar barda eğlenecek ve kendilerini goruntuleyen gazeteciye saldırıp fotoğraf makinasına el koyacak oyle mi?

Ve herkes susacak, olayın ortbas edilmesi icin ucuz teklifler yapılacak!

Onlara boyun eğenler utansın.

Onların ipine kukla olanlar utansın!

Adına futbolcu denen bar eşkıyalarının kuyruğunu başkaları tutsun.

Hayatında bir kez olsun onurlu cümle kuramayan yalakalara inat ben mesleğini onuruyla yapan muhabirlerin tarafını tutuyorum.