Meşgul!

Ligin devre arasında herkes konuşuyor. Büyük kulüplerin tek derdi para!

Para muslukları açılınca düşünce kanalları çalışmaz ya, o yüzden başkanların aklı futbolculardan yoksuldur.

Ya da kafalarında dolaşan tilkiler ağaçtaki kargaların ağzındaki peynire bakıyordur!

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Fikret Orman 'a sorduk, "paralar nerde?" Cevabımızı aldık; "sen mi kazandın?" Yüreklerde ibra edilmeyen bir başkanı Beşiktaş A.Ş Genel Kurulu da ibra etmedi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi , "İbra edilmemek dünyanın sonu değil" dedi, sonra da Fikret Orman için parantez açtı."Eski başkanın kendisini aklayacağı bir mecra olduğunu düşünüyorum!" Bir önceki sezonda 10 milyon lira kar eden bir kulübün bir sonraki sene 307 milyon lira zarar etmesinin bir açıklaması varsa; bu kulüpte bir şeyler döndüğüdür.400 milyonluk bir açık söz konusu!Üstelik bu kayıpların oluştuğu zaman zarfında bütün transferleri Fikret Orman kendisi imzalamış.O günkü yönetim kurulu önüne bu imzaların hiçbiri gelmemiş.Ya da Beşiktaş Kulübü'nün yeni yönetimi eski başkan için suç duyurusunda bulunmalı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç , ilk kez Comolli'nin yanlışını dışa vurdu. Medyada adı transfer meseleleriyle anılan ve sosyal medya kanalıyla cevap veren Comolli için Ali Koç, "Comolli yanlış yaptı" dedi.O zaman biz de Sayın Başkan'a hatırlatalım.Alt yapı hocaları yanlış yaptığında kulüpten nasıl uzaklaştırıldıysa bu adamın da uzaklaştırılması gerekmiyor mu?Üstelik bu adamın transferlerden sabıkası bile mevcut!Geçen sezon Comolli'nin varlığı Fenerbahçe'nin yokluğuna armağan oldu. Bu adamın şifresi kırıldı da bir kez olsun kalbi kırılmadı.Neden acaba?

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Ali Koç, Galatasaray 'ın 2018 yılında yapılan tüm transferlere 10 bin Euro ödediğini belirtiyor.Fenerbahçe Kulübü 2.6 milyon Euro ödemiş.11 yabancıyla sahaya çıkacakkadar para harcayan bir takımın10 bin Euro'luk ödeme yaptığınıbeyan etmesi insanlarla alayetmekten başka bir şey değildir.Bu mesele sorgulansa altından neler çıkacak kim bilir! Ama sistemin ahtapot kolları buna izin vermez!

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Ticaretin adaletin önüne geçtiği bir ülkede futbol sadece bir alışveriş merkezidir. Kendi değerlerinin peşine takılmayı bırakanların tek derdi şampiyonluktur.O yüzden başları sıkışınca eski numaraları çevirirler!Bir demir çubuk bir bardak suyu toprağın altına çekebilir ama yanlışları sızdırmaz!Ya da kirli elleriyle eskimiş ayları kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlardır!

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Ligin ikinci yarısını soruyorlar bana!Kritik zamanlarda ortaya çıkarılacak hakem modelleri adaletin değil korkaklığın ve ekranların yan kuruluşudur.Aksini iddia eden varsa rütbesini koysun ortaya!Ben de kalemimi koyayım!