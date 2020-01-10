Arda Turan'ın sahipsiz kaldığı futbol iklimine baktım.

Ortalık fena halde yeteneksiz yabancı kokarken yerli bir yeteneğin sahipsizliğine takıldım.

Kapışılması gerekirken ortalıkta kalmasına.

Bayrampaşa'dan çıkıp alın teriyle ve yetenekle açtığı Barcelona'nın kapısında "Hoş geldin Arda" yazılmıştı da bütün dünya okumuştu.

Şimdi ülkemizde Arda konulu yalanlanan transfer haberlerini okuyoruz.

Yabancıların beceriksiz ruhuna yaratıcı beden bulamayanlar, onları oynatmak için sayısız neden bulabiliyor da Arda Turan kendine takım bulamıyorsa, meseleyi iyi irdelemek gerekiyor.

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Futbol oynamak isteyen gençler için mahalle aralarında toprak sahalar olurdu.O toprak sahalarda taşların üzerine oturan abiler yetenekli gençleri işaret ederdi.Toprak saha özgürlüktü.Toprak saha Pele'ydi, Eusebio'ydu. Metin Oktay 'dı Lefter'di Hakkı Yeten 'di.Toprak saha çocukların define haritasıydı.Arda Turan, Bayrampaşa Altıntepsi'de dizindeki yaralara tentürdiyot sürülen zamanlardan Barcelona'ya uzanan yolculuğunda kendisini emziren mahallelerin gücünü ve arkadaşlık duygusunu hiçbir zaman inkar etmedi.Gençlik yıllarının acımasız savaşından başı dik çıkan bir delikanlının şimdiki zamanda arada kaynayıp gitmesine insanın gönlü razı olmuyor.

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Çalışmanın ve inancın sembolü olarak gelecekte bir efsane gibi anlatılmanın yolculuğunu yarım bıraktın.Canın sağ olsun ama yoldan çıkmakla yola yeniden çıkmak arasında borcun var.Üç paralık yabancılara milyon dolarlar ödenen bir ülkede yerli futbolcuların isterse neler yapabileceğinin simgesi olan sen, kendini unutturma hakkına sahip değilsin!39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun gösterdiği dirençten ilham almak zorundasın.

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Sevgili Arda!Yanlışlarını doğrularından çıkarsan da elde avuçta yine çok şeyin kalır.Yeteneğin kalır, çocuk ruhun kalır ve her şeyden önemlisi hayattan aldığını düşündüğüm ders kitabın kalır.Hayatın herkese açık okulunda o kitabı gece gündüz okumalısın.Ve canına okumalısın yaptığın hataların.Tutunacak ışık arıyorsan kendine sımsıkı sarılmak zorundasın.

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Sevgili Arda!Futbolun tarihinde adın kayıtlıdır.Sen o yabancıları cebinden çıkarırsın.Ve eminim ki istersen taşı sıkar suyunu da çıkarırsın.Hangi kulüpte forma giyersen giy, kaliteni yeniden sergilemen için çalışman gerektiğini biliyorsun ve yeniden doğmanın kitabını da yazabilirsin.Buğday taşıyan karıncalar nasıl yaparsa sen de bunları yapabilirsin!

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Sevgili Arda!

Boğulmayı göze almadan denizleri aşamazsın.

Gözlerinden öpmek için yeniden futbola mührünü basmayı bekliyor gökteki yıldızlar.

Adım gibi biliyorum ki, sen yarım bıraktığın bir efsane filmini tamamlamadan yaşadım demezsin.

Bu kadar yetenekle kendini inkar edersen eğer, borçların yüzündeki çizgilerle birlikte çoğalır ki!

Ne kadar çok paran olursa olsun o borcu ödeyemezsin