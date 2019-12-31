Yıl biterken!

Bir yılı geride bırakıyoruz.

Geride kalanlara bakarken güzelliklerin hakkını verelim. Çirkinliklerin hakkından gelmeyi dileyelim.

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Yılın adamı: Şenol Güneş.

Kulüp takımlarımızın yabancılarla saldırdığı milli takımdan, pırıl pırıl gençlerle harika bir takım yarattı.

Futbolumuzun geleceğine ışık tutarken terbiyenin, asaletin ve gençliğin tarafını tuttu.

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Yılın maçı: Türkiye'nin Dünya Şampiyonu Fransa'yı eze eze yendiği maç.

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Yılın teknik direktörü: Rıza Çalımbay.

Kısıtlı imkanlarla sadece sahadaki rakiplerle değil saha dışındaki ejderhalarla da boğuşmasına rağmen Sivasspor'u lider yapan yürekli adam.

İkinci yarıda sırtından vurulması şart koşulan biri için geri sayım devre arasında başlatılmıştır.

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Yılın futbolcusu: Merih Demiral.

Hangi ülkede futbol oynadığının önemi yok. Bir Türk futbolcusu hem milli forma altında hem Avrupa çapında ışıldıyorsa gururu bize yeter.

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Yılın rezaleti: Avrupa kupalarında yerle bir olan Türk takımları.

Ekmek pişirmeyi öğrenemeyenler sistemin maşalarıyla işi pişirmeyi iyi biliyorlar ya gerisinin önemi yok!

Medyadaki şakşakçılar sağ olsun!

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Yılın nöbetçileri: 39 yaşındaki Emre Belözoğlu ile 36 yaşındaki Atiba Hutchinson.

Her ikisi de gençlerin okuması gereken kitap olarak duruyor ama bu ülkede futbolcular için berbere ve otomobil galerilerine gitmek kitap okumaktan değerlidir.

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Yılın kaçağı: Fikret Orman.

Tahıl ambarındaki son buğdayı bile tüketen, Beşiktaş'ın kasasını tamtakır yapıp ödenmeyecek borçlar bırakan firarı başkan.

Hakkında adli takip başlatmayanlara da yaptıklarını yanına bırakanlara da yazıklar olsun.

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Yılın en çirkin cümlesi.

"Hayvanlarla hayvan olamayız." Bu gurur (!) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ait.

Başkanlığa kendi dilinde kalite kazandıran adama!

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Yılın en gerçekçi görüşü: Saffet Sancaklı'nın açıklaması.

"Deniz bitti iflas ettik." Bu ülkede büyük kulüplere denizde karada ölüm yoktur Sayın Saffet Sancaklı.

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Yılın fiyaskosu: Video oyuncuları!

Gölge oyununa itirazımız VAR, adaletsizliğe kaypaklığa tahammülümüz YOK!

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Yılın acizleri: Sahada kazanamayınca saha dışından medet umanlar.

Yıllardır her şeyi hakemlerle elde edenler ligin ikinci yarısı için arsız cümleler kuruyorlar ya gözlerine su verin bunların!

Erkekçe ağlamayı bile beceremiyorlar!

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Futbol eskiden erkek oyunuydu.

Mafya, kabadayılık, hakemler ve para işin içine girmeden önce.