Bilmece!

Tribünlerin en süslü melodisiydi çocuk sesleri.

Ana avrat küfürler ve kan kokusu ortalığı sarmamıştı henüz.

Yoksulluğun dergahında sevdalardı zengin olan!

Çiçeklerin anası topraktı bereket fışkırırdı.

Kabadayılık futbolun içinde egemen değildi.

Analar dokuz doğurmazdı maça giden çocukları için.

Şimdi hayatın babası kötülük!

Buna açıl susam açıl diyorlar.

H H H

Futbol; saha içinde ve dışında çeteler yarattı, harama el uzatan kirli eller yarattı.

Futbolun barındırdığı masum duyguları yok edecek kadar güçlenen zorbalık her şeyi ele geçirdi ve sportmen olmanın racona ters düştüğü bir devir başlatıldı.

Şimdi çocukların ağzından burnundan geliyor futbol sevdası.

Adına spor programı denen soytarı tiyatrolarında ve sahaların içinde akreplerin akıttığı zehirle harcanıyor çocuklarımız!

Buna geleceğin altyapısı diyorlar.

H H H

Su; "beni için" diyor.

Ekmek; "beni yiyin!" Çocuklar da; "beni koruyun" diye bas bas bağırıyor.

"Su gibi kanımı içmeyin!" "Bıçak sırtı cümlelerle beni doğramayın!" Çünkü sahanın ortasındaki iğrenç manzaraları çocuklarımız da izliyor.

Şiddetin kaynağının kendilerini harcamak üzerine yoğunlaştığını da en iyi çocuklar biliyor!

Şimdi çocuklarımızı popüler yorumculardan zorba teknik direktörlerden ve futbolculardan sakınmak zorundayız.

Buna yeni moda diyorlar.

H H H

Çocuklar için her şeyi göze almak insanlığın şanında vardı.

Namusun haysiyetin maden ocaklarıydı futbol kulüpleri.

Şiddetten ve nefretten medet umacak kadar alçalan adamlar bu topraklarda mevcut değildi.

Yere düşeni kaldırmaktı özne, yerde yatana oh çekmek değil.

İpiyle kuyuya inilecek insan da kalmadı artık.

Zorbalık ve nefret kan kustururken çamura batmış cümlelerle birbirlerine arka çıkanlar öne çıktı.

Paranın ve yalanın dili her şeyi susturdu.

Kendinden olanı koruyan sistemde yükselen değer alçaklık!

Buna yap-işlet-devret modeli diyorlar.

H H H

Futbolun adı cinayet oldu.

Dürüstlüğü ve haksızlığa haykırmayı terk eden bir zamanın içinde, organik insanlardan hormonlu kabadayılara geçiş yapan bir düzene girdik.

Sosyal medya mezbahaları tıkır tıkır işliyor!

Artık bu ülkede başını derde sokmadan yaşamak hüner.

Küfür edenlere saha içinde her türlü soysuzluğu yapanlara kocaman alkış!

Buna korkaklığın paratoneri diyorlar.

H H H

Akrep kalleş yelkovan namussuz.

Güneşin kum saatini şimdiki zamanın pahalı saatlerine değişmiyoruz Buna "eskicilik" diyorlar!

Hala küçükleri sevip büyükleri saydığımız için ve hala parayı değil yıldızları saydığımız için.

H H H

Şartlar eşit olmadığı zaman kazananlar kazanmış sayılır mı?

Tarih alın teriyle mi yazılır hakemlerle ve zorbalıkla mı?

Bunlar asaletin ömrünü test etmek için harika test soruları.

Buna da bilmecenin cevabı diyorlar.

Cevabını sizlerden bekliyorlar!